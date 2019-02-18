Директор "Мобильника" заявила о своем уходе с должности

Директор "Мобильника" Динара Садыкова разослала заявление, в котором заявила о своем уходе и о том, что происходит и происходило в компании.

Публикуем текст полностью:

"Обращение к общественности Кыргызской Республики

Уважаемые Кыргызстанцы, прежде всего я хочу выразить вам свою признательность за ваше терпение и поддержку за время моей короткой, но богатой на события работы в ОсОО "Мобильник". Хочу принести вам своё искреннее сожаление за то, что мне пришлось не улучшать вам качество и содержание финансовых услуг от Мобильника, а бороться за ваши элементарные права.

Пришла в Мобильник как директор по маркетингу в октябре 2018 г. Фактически сразу, с ноября 2018 г. компания столкнулась с искусственно созданным организационным и, главное, компьютерным саботажем.

Программное обеспечение компании было блокировано из вне, а весь менеджмент фактически одномоментно уволился, перейдя на работу в конкурирующую структуру.

В этих условиях мне пришлось принять предложение Совета Директоров компании взять руководство "Мобильником" на себя. Основным моим мотивом было защитить интересы потребителей и партнёров компании. Ведь проблемы нарастали как снежный ком.

Хочу доложиться о сделанном за эти 4 месяца своей работы:

Работа программного обеспечения восстановлена, но опасность повторного саботажа сохраняется.

Осуществлены выплаты в объеме более 90% обязательств поставщикам услуг на сумму, превышающую 15 млн. сом более 200 клиентам и партнерам компании. Оставшиеся деньги в объёме порядка 4 млн. сом находятся на клиентских счетах в банках ДемирБанк, АйылБанк, БакайБанк для заверешения расчетов с агентами и поставщиками услуг.

Активы и обязательства по электронным кошелькам Мобильник.Деньги полностью переданы в БайтушумБанк, куда клиенты могут обращаться за своими средствами.

По мере завершения аудиторами сверок с партнёрами компании обязательства в размере 3-4 млн. сом будут выплачены им в ближайшие несколько недель.

Денежных средств более чем достаточно для окончательных расчетов с клиентами и партнерами, они взяты под контроль и находятся на расчетных счётах банков под наблюдением Национального Банка КР, а основные материальные средства сданы на ответхранение серьезному логистическому оператору.

Нанятые независимые аудиторы заканчивают работу над актами сверок с партнерскими и агентскими сетями.

Остались незначительные суммы и объём работ по урегулированию платежей.

То есть в компании все основные вопросы с клиентами и партнёрами ОсОО "Мобильник" решены. И это главное. Всевозможные домыслы и критика вне этих рамок считаю спекулятивными и не имеющими основы под собою.

15-го февраля завершена моя работа в ОсОО "Мобильник".

Выражаю свою благодарность сотрудникам банков-партнёров, специалистам НБ КР, моим коллегам по компании за их понимание сути проблемы, терпение и профессионализм.

Не могу не поделиться и тем, что меня удивило за эти четыре месяца работы в "Мобильнике". Это то, с какой легкостью один из акционеров использовал интересы и манипулировал мнением тысяч кыргызстанцев и сотен партнёров компании для своих, сугубо материальных, выгод. И то, как иностранный инвестор, без каких-либо гарантий, легко поступился своими деньгами, чтобы оберечь кыргызстанцев от нараставших как снежных ком проблем в "Мобильнике".

Желаю всем добра и процветания, Динара Садыкова".