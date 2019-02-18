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Директор "Мобильника" заявила о своем уходе с должности

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- ВБ
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Директор "Мобильника" Динара Садыкова разослала заявление, в котором заявила о своем уходе и о том, что происходит и происходило в компании.

Публикуем текст полностью:

"Обращение к общественности Кыргызской Республики

Уважаемые Кыргызстанцы, прежде всего я хочу выразить вам свою признательность за ваше терпение и поддержку за время моей короткой, но богатой на события работы в ОсОО "Мобильник". Хочу принести вам своё искреннее сожаление за то, что мне пришлось не улучшать вам качество и содержание финансовых услуг от Мобильника, а бороться за ваши элементарные права.

Пришла в Мобильник как директор по маркетингу в октябре 2018 г. Фактически сразу, с ноября 2018 г. компания столкнулась с искусственно созданным организационным и, главное, компьютерным саботажем.

Программное обеспечение компании было блокировано из вне, а весь менеджмент фактически одномоментно уволился, перейдя на работу в конкурирующую структуру.

В этих условиях мне пришлось принять предложение Совета Директоров компании взять руководство "Мобильником" на себя. Основным моим мотивом было защитить интересы потребителей и партнёров компании. Ведь проблемы нарастали как снежный ком.

Хочу доложиться о сделанном за эти 4 месяца своей работы:

Работа программного обеспечения восстановлена, но опасность повторного саботажа сохраняется.

Осуществлены выплаты в объеме более 90% обязательств поставщикам услуг на сумму, превышающую 15 млн. сом более 200 клиентам и партнерам компании. Оставшиеся деньги в объёме порядка 4 млн. сом находятся на клиентских счетах в банках ДемирБанк, АйылБанк, БакайБанк для заверешения расчетов с агентами и поставщиками услуг.

Активы и обязательства по электронным кошелькам Мобильник.Деньги полностью переданы в БайтушумБанк, куда клиенты могут обращаться за своими средствами.

По мере завершения аудиторами сверок с партнёрами компании обязательства в размере 3-4 млн. сом будут выплачены им в ближайшие несколько недель.

Денежных средств более чем достаточно для окончательных расчетов с клиентами и партнерами, они взяты под контроль и находятся на расчетных счётах банков под наблюдением Национального Банка КР, а основные материальные средства сданы на ответхранение серьезному логистическому оператору.

Нанятые независимые аудиторы заканчивают работу над актами сверок с партнерскими и агентскими сетями.

Остались незначительные суммы и объём работ по урегулированию платежей.

То есть в компании все основные вопросы с клиентами и партнёрами ОсОО "Мобильник" решены. И это главное. Всевозможные домыслы и критика вне этих рамок считаю спекулятивными и не имеющими основы под собою.

15-го февраля завершена моя работа в ОсОО "Мобильник".

Выражаю свою благодарность сотрудникам банков-партнёров, специалистам НБ КР, моим коллегам по компании за их понимание сути проблемы, терпение и профессионализм.

Не могу не поделиться и тем, что меня удивило за эти четыре месяца работы в "Мобильнике". Это то, с какой легкостью один из акционеров использовал интересы и манипулировал мнением тысяч кыргызстанцев и сотен партнёров компании для своих, сугубо материальных, выгод. И то, как иностранный инвестор, без каких-либо гарантий, легко поступился своими деньгами, чтобы оберечь кыргызстанцев от нараставших как снежных ком проблем в "Мобильнике".

Желаю всем добра и процветания, Динара Садыкова".


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URL: https://www.vb.kg/376798
Теги:
банковский сектор, Интернет, Кыргызстан, скандал, Мобильник
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Комментарии
Дина
18.02.2019, 10:08

Аферистка ....

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Мады
18.02.2019, 10:09

Странно что вот так она ушла. . ЕЕ проверииь надо

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Клиент
18.02.2019, 10:10

Типо красиво ушла? Эту женщину надо проверить хорошо

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Родина
18.02.2019, 10:13

ГСБЭП проверьте ее

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Болотбек
18.02.2019, 10:49

Проводят же аудит. Какую еще проверку надо от ГСБЭП? В Этой службе служат опера и следователи,а не ревизор. Закончат а3дит и тогда настанет время ГСБЭП.

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Сагынбек
18.02.2019, 12:49

Динара, вы и новое руководство Мобильника, которое успело проработать всего 4 месяца, несмотря на неожиданный и неприятный поворот в работе оператора, показали хорошую работу, быстро среагировали и решили проблемы, возникшие у клиентов Мобильника. Вы помогли нам вернуть наши деньги. Мы остаемся верными Мобильнику и верим, что далее вы не допустите сбоев. Успехов вам! 

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Адыл
18.02.2019, 12:55

Аферист этот,  бывший директор Адилет Ботаев. Он и его семейка мнооогих бизнесменов сумели обворовать. так и случилось с Мобильником. Продали они Мобильник казахам, а потом вывели оттуда все. Это и дал сбой работы Мобильника. А казахи молодцы, не растерялись из своих денег выплачивают клиентам. Поклон им низкий за это и благодарность от всех, реально от чистой души. Думаю абоненты Мобильника оценят такую работу и останутся верными этому оператору, я например благодарен и остаюсь абонентом Мобильника, лучшего я пока на рынке не вижу. 

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Читатель Вечерки
18.02.2019, 14:07

Адыл

Аферист этот,  бывший директор Адилет Ботаев. Он и его семейка мнооогих бизнесменов сумели обворовать. так и случилось с Мобильником. Продали они Мобильник казахам, а потом вывели оттуда все. Это и дал сбой работы Мобильника. А казахи молодцы, не растерялись из своих денег выплачивают клиентам. Поклон им низкий за это и благодарность от всех, реально от чистой души. Думаю абоненты Мобильника оценят такую работу и останутся верными этому оператору, я например благодарен и остаюсь абонентом Мобильника, лучшего я пока на рынке не вижу. 

Как точно все сказано. Этот Адилет с мамашей - аферистами оказались. 

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Жусуп Ыстамбаев
18.02.2019, 14:10
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Минусов: 0
Комментариев: 3

Адилет Боотаев молодец. Казак олигархы пайда болгонго чейин, Мобильник жакшы эле иштеп жаткан. Ошолор келип элди да кыйнады. 

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Жусуп Ыстамбаев
18.02.2019, 14:13
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 3

Эту Динару надо соответствующим органам проверить! Наверняка вся схема краха Мобильника затеяли она и Кайрат Мажибаев

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Нургазы Саматов
18.02.2019, 14:30
Карма: 0
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Минусов: 0
Комментариев: 2

Мобилникти 15 жыл тузушуптур. Эми жакшы киреше тушуп жатканда жатып ичмейлер коз артып жатышат. Бышкан ашты жечуу коп, буткон иштин ээси коп болуп жатат. Мажибаев ошол состояниеси менен кыргызстандагы кичинекей бизнеске коз салбай эле койсо болмок. уят эле

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Мария
18.02.2019, 14:51

Хорошо знаю эту девушку, вместе работали. Определенно человек честный и законопослушный

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