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По Кыргызстану снег. До весны 10 дней

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- ВБ
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Сегодня по Кыргызстану снег. Ветер западный 4-9 м/с. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке временами снег, ночью -2 … -4 °C, днем - 4 … 6 °C.

- Чуйской области ночью -5 … -10 °C, днем -1 … +4 °C, в Таласской - -3 … +2 °C, ночью и 2 … 7 °C днем, в Нарынской – ночью -16 … -21 °C, днем -3 … -8 °C, Иссык-Кульской – ночью -12 … -17 °C, днем -2 … -7 °C. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях дождь со снегом. Ночью -4 … +1 °C, днем 0 … 5 °C, - информируют синоптики.

Завтра по республике ночью снег. Днем без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.

Геомагнитная обстановка спокойная.

До весны 10 дней.


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URL: https://www.vb.kg/376799
Теги:
погода, Кыргызстан, прогноз погоды
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