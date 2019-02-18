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Маршрутка врезалась в стоящий на обочине грузовик. Шесть пострадавших

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- Оксана Гут
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17 февраля примерно в 5.20 часов на 161 км автодороги Бишкек-Ош автомашина "Мерседес-Бенц Спринтер", двигаясь с юга на север, въехала в стоящий на обочине "Мерседес-Бенц Гигант".

Как сообщили VB.KG в УОБДД Чуйской области, водитель маршрутки не справился с управлением, в результате чего пострадало шестеро человек – пассажиры и сам мужчина, сидевший за рулем. С различными видами травм они доставлены в Жайыльскую районную больницу.

На месте происшествия также работали спасатели МЧС.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/376800
Теги:
ДТП, маршрутки, Чуйская область, Кыргызстан, ГУОБДД, пострадавшие, больница, МЧС
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