В Дача-СУ пропал молодой мужчина

Внимание розыск!

Сокулукским районным отделом внутренних дел Чуйской области разыскивается без вести пропавший Шейшенбек уулу Эсен 1995 года рождения, проживавший по адресу с.Манас Дача-СУ, который вышел из дома 15 сентября 2018 года и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, глаза карие, волосы черные.

Был одет: по сезону.

Просим всех, кто располагает информацией о местонахождении гр. Шейшенбек уулу Э., сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Сокулукского района 0(312) 60-75-67, 0(558) 86-14-86, 0(709) 35-35-29 или в 102.