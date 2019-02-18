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Пограничники задержали воров, укравших из ЦУМа золото

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- ВБ
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Благодаря четко отработанным действиям пограничников и сотрудников МВД и ГП КР в течение двух часов была выявлена и задержана группа лиц, совершивших кражу в ЦУМе г. Джалал-Абада.

Пограничникам управления ГПС КР по Джалал-Абадской области поступила информация от взаимодействующих органов, что неизвестными лицами в количестве 5 человек была совершена кража золотых изделий в ЦУМе г. Джалал-Абада.

Буквально через два часа в ходе проведения оперативных мероприятий граждане, совершившие кражу, были задержаны пограничным нарядом пункта пропуска "Маданият-автодорожный" при попытке пересечения кыргызско-узбекской государственной границы. Во время досмотра у них были обнаружены ранее украденные золотые изделия.

После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам МВД КР по Джалал-Абадской области.


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URL: https://www.vb.kg/376805
Теги:
Джалал-Абадская область, золото, кража, Кыргызстан, МВД, Погранслужба, ЦУМ
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