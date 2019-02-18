Пограничники задержали воров, укравших из ЦУМа золото

Благодаря четко отработанным действиям пограничников и сотрудников МВД и ГП КР в течение двух часов была выявлена и задержана группа лиц, совершивших кражу в ЦУМе г. Джалал-Абада.

Пограничникам управления ГПС КР по Джалал-Абадской области поступила информация от взаимодействующих органов, что неизвестными лицами в количестве 5 человек была совершена кража золотых изделий в ЦУМе г. Джалал-Абада.

Буквально через два часа в ходе проведения оперативных мероприятий граждане, совершившие кражу, были задержаны пограничным нарядом пункта пропуска "Маданият-автодорожный" при попытке пересечения кыргызско-узбекской государственной границы. Во время досмотра у них были обнаружены ранее украденные золотые изделия.

После составления соответствующих документов задержанные были переданы сотрудникам МВД КР по Джалал-Абадской области.