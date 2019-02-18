Погода
$ 69.71 - 69.85
€ 78.56 - 79.32

В Бишкеке исправят некорректную дорожную разметку и знаки

446  4
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

При мэрии Бишкека создана комиссия, которая рассмотрит правильность нанесения разметки и установки дорожных знаков на столичных дорогах. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

- От водителей поступает много вопросов, жалоб и предложений по дорожной инфраструктуре города. В мэрии прошло совещание, где были рассмотрены основные вопросы. Теперь там создана комиссия, в состав которой входят в том числе сотрудники ГУОБДД. Комиссия проанализируют ситуацию на дорогах и вынесет заключение, - рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

Полученное заключение будет использовано для улучшения ситуации на дорогах и устранения недостатков. В мэрии Бишкека подтвердили информацию о создании комиссии, пообещав позже предоставить более подробную информацию.

Напомним, 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области запустили проект "Безопасный город". После этого от водителей стало поступать множество жалоб на некорректную работу светофоров, отсутствие дорожных знаков и разметки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376806
Теги:
дороги, светофоры, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город, ГУОБДД, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Тунгуч
18.02.2019, 13:51

Только сейчас созданна комиссия ......все делаем не как у людей

0
Цитировать
Жалоба модератору
Штепсель
18.02.2019, 14:08

Тунгуч

Только сейчас созданна комиссия ......все делаем не как у людей

Потом создадут комиссию по изучения итогов работы первой комиссии))

0
Цитировать
Жалоба модератору
Читатель
18.02.2019, 14:39

Сперва сливки поснимают, а потом мурыжить будут, голосовать, устраивать пресс конференции, просить денег и прочие штучки, а камеры будут продолжать работать. Или нормально все пройдёт? Разрешат со 2 полосы поворот?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Болотбек
18.02.2019, 15:02

Хотелось бы,чтобы комиссия обратила внимание на знак "Остановка запрещена" и заменила бы его на знак "Стоянка запрещена". А то у нас этот знак устанавливают специально где надо нигде не надо. Коррупционная схема. Вот по улице Шопокова,напротив ЦУМ его установили,спрашивается зачем? Автомашина остановилась,человек вышел, и она поехала дальше. Удобно ведь. Ну установите Вы там знак "Стоянка запрещена". Почему у нас все делается для не удобства граждан и для возможности поживится некоторым лицам. Этот знак ,Остановка запрещена", я вообще считаю.Коррупционным. он установлен и по ул. Горького возле ФЕФА центра. Ну установите же другой нужный там знак "СТОЯНКА запрещена".

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  