В Бишкеке исправят некорректную дорожную разметку и знаки

При мэрии Бишкека создана комиссия, которая рассмотрит правильность нанесения разметки и установки дорожных знаков на столичных дорогах. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

- От водителей поступает много вопросов, жалоб и предложений по дорожной инфраструктуре города. В мэрии прошло совещание, где были рассмотрены основные вопросы. Теперь там создана комиссия, в состав которой входят в том числе сотрудники ГУОБДД. Комиссия проанализируют ситуацию на дорогах и вынесет заключение, - рассказали в пресс-службе ГУОБДД.

Полученное заключение будет использовано для улучшения ситуации на дорогах и устранения недостатков. В мэрии Бишкека подтвердили информацию о создании комиссии, пообещав позже предоставить более подробную информацию.

Напомним, 12 февраля в Бишкеке и Чуйской области запустили проект "Безопасный город". После этого от водителей стало поступать множество жалоб на некорректную работу светофоров, отсутствие дорожных знаков и разметки.