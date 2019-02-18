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В Бишкеке отключат и холодную, и горячую воду

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- ВБ
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Дорогие горожане! В Бишкеке будет отключена холодная и горячая вода.

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 19 февраля 2019 года с 9.00 до 24.00 часов некоторые районы столицы останутся без воды.

В связи с проводимыми​ строительно-монтажными работами по осуществлению врезки вновь построенного водовода Д=1000 мм на водозаборе "Орто-Алыш" в существующую городскую сеть, в целях увеличения подачи питьевой воды в город, будет прекращена подача питьевой воды в южную часть города, расположенную выше линии железной дороги, в том числе:

- микрорайоны №3, 4 ,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Асанбай, Джал-15, 23, 29, 30, Юг-2,​ Кок-Жар, Улан-1, Улан-2;

- жилые массивы Кок-Жар, Верхний Кок-Жар, Арча-Бешик, Ынтымак, Бакаева, Киргизия-1, Киргизия-2, Ала-Арча, Браво, Ордо, Орто-Сай-2, Сары-Озон, Салкын-Тор, жилгородок Совмина, села Орто-Сай, Чон-Арык и Нижний-Орок;

-​ котельные КП "Бишкектеплоэнерго": в микрорайоне Джал-15, 23, 29, жилгородке "Совмина", Центра адаптации детей в микрорайоне Джал-29, Городской больницы №4, Бани №5, Ротор, по ул.Фурманова, 10, по ул.Гагарина, 74;

- ведомственные котельные: гостиницы "Ак-Кеме", многоэтажных жилых домов по пр. Ч.Айтматова ("Ак Ун") и по ул.Грибоедова, 1/1.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, организации и учреждения запастись питьевой водой.

Также в связи с проводимыми ПЭУ "Бишкекводоканал" работами коммунальное "Бишкектеплоэнерго" будет вынуждено приостановить подачу горячей воды с 19 по 20 февраля 2019 года по следующим адресам:

- мкр.Джал (полностью)

- Центр социальной адаптации детей

- ж/г Совмин

- Ясли сад "Арген"

- НИИЗ

- ул. Гагарина №№ 273,275

- ул.Т.Фрунзе №№ 75,75а,77,79,81,83,87,89,91,93

- ул.Каховская №№ 35,37

- ул.Кривоносова № 103

- ул.Циолковского №№ 86,86а,90,69,92

- ул.Тернопольская № 8а

- ул.Айни №№ 201,209

- пер.Мозырский № 69

- Гор.больница № 4

- Художественная школа-интернат

- Центр крови

- Детский сад №53

- ул.Термечикова 2,2а,4,6,8,10

- ул.Л.Толстого 142а, 126

- туп. Островского

- ул.Североипподромная

- ул.МПС

- ул.Алыбаева

- ул.Лущихина №№ 68,67,67/1,67/2,67/3,67а

- ул.Чайковского № 52

- ул.Малдыбаева № 54а,54б

- Детский сад № 185

- БПК-5

- Баня "Онтарио"

Мэрия города Бишкек просит извинения за причиненные неудобства.

Дорогие горожане! Дополнительную информацию по отключению горячей воды с 19 по 20 февраля этого года, вы можете получить по телефону диспетчерской КП "Бишкектеплоэнерго": (0312) – 212 – 906.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:​

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям:​ 44-95-97, 44-96-45.​


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URL: https://www.vb.kg/376807
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, отключение воды, ремонт, Бишкек
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Комментарии
Болотбек
18.02.2019, 13:50

Надо было вообще не сообщать об этом.

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Вот блин
18.02.2019, 14:58

Походу какая-то авария, а нам чешут про ремонт.

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