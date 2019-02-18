На пост главы КТРК подали заявки 11 кандидатов

Заявки на участие в конкурсе на пост директора КТРК подали 11 претендентов. Об этом VB.KG рассказал член наблюдательного совета телеканала Игорь Шестаков.

По его словам, прием заявок от кандидатов завершится сегодня в 17.00.

- В это же время члены наблюдательного совета вскроют заявки от претендентов. Пока же они поступают в закрытых конвертах, и мы не знаем имен участников, - рассказал Игорь Шестаков.

Он отметил, что сегодня члены ОНС вряд ли определятся с именем человека, который будет руководить главным телеканалом страны.

Напомним, в середине марта истекает срок полномочий действующего директора телеканала Илима Карыпбекова. К этому времени члены наблюдательного совета должны избрать нового руководителя. Илим Карыпбеков уже заявил, что подал заявку и намерен бороться за то, чтобы остаться на своем посту.