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Мэрия Бишкека и прокуратура обсудили меры против коррупционных схем

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- ВБ
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В зале заседаний столичной мэрии по инициативе прокурора города Бишкек Темирбека Бекмаматова и под председательством градоначальника Азиза Суракматова состоялось совещание по вопросам соблюдения законодательства КР в сфере предоставления и использования муниципальных земельных участков.

В работе совещании также приняли участие руководители городских подразделений прокуратуры, ГКНБ, УВД, государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, министерства юстиции КР, счетной палаты КР, вице-мэры и руководители структурных подразделений мэрии Бишкека.

По результатам совещания были определены конкретные, в том числе, совместные мероприятия по устранению выявленных недостатков, а также подготовке необходимых изменений в нормативно-правовые акты по недопущению и устранению коррупционных схем в этой сфере.

Азиз Суракматов отметил: "Необходима полная прозрачность работы структур, отвечающих за имущество и землю муниципалитета, особенно в части взаимодействия с государственными регистрационными службами. Конкурсы можно проводить в режиме онлайн, чтобы исключить коррупционные риски " - и поручил руководителям городских служб представить ясный, понятный, прозрачный регламент, план работы, доступный для всех горожан.


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URL: https://www.vb.kg/376812
Теги:
Азиз Суракматов, Генеральная прокуратура, ГКНБ, мэрия, прокуратура, УВД, коррупция, Бишкек, Кыргызстан, мэр, Бекмамат уулу Темирбек
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Комментарии
20 век фокс
18.02.2019, 17:40

Наконецто очнулся, курбан ыраазы болсун!

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мирба
18.02.2019, 18:09

Поболтали ни о чем, напротив работника прокуратуры сидел человек, против которого надо было возбуждать уголовное дело. 

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