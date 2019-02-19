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Иностранец, угрожая связями с ОПГ, вымогал у кыргызстанца 10 тысяч $

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- ВБ
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15 февраля 2019 года сотрудниками ГКНБ КР в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий при получении денежных средств в сумме 3 тысячи долларов США был задержан гражданин одной из стран СНГ А.Ю.

Установлено, что задержанный, угрожая связями с членами ОПГ, вымогал у предпринимателя Н.С. 10 тысяч долларов США.

Указанный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.203 "Вымогательство" УК КР.

16 февраля 2019 года Первомайский районный суд г.Бишкек избрал А.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия


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URL: https://www.vb.kg/376824
Теги:
вымогательство, ОПГ, СНГ, Кыргызстан, ГКНБ, СИЗО
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Комментарии
Читатель
19.02.2019, 11:16

90 ые годы надеюсь не возвращаются?

Хотя при такой напряге все возможно..

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Читатель
19.02.2019, 13:24

Читатель

90 ые годы надеюсь не возвращаются?

Хотя при такой напряге все возможно..

Надо по благодарит Богу за все, что у нас есть,

а такие люди были во всех времен, хорошо что его задержали.

0
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