Иностранец, угрожая связями с ОПГ, вымогал у кыргызстанца 10 тысяч $

15 февраля 2019 года сотрудниками ГКНБ КР в ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий при получении денежных средств в сумме 3 тысячи долларов США был задержан гражданин одной из стран СНГ А.Ю.

Установлено, что задержанный, угрожая связями с членами ОПГ, вымогал у предпринимателя Н.С. 10 тысяч долларов США.

Указанный факт был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.203 "Вымогательство" УК КР.

16 февраля 2019 года Первомайский районный суд г.Бишкек избрал А.Ю. меру пресечения в виде заключения под стражу СИЗО ГКНБ КР сроком на два месяца.

В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия