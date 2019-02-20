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ГРС ошиблась в рассмотрении документов участников "паспортного конкурса"?

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- Оксана Гут
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18 февраля в Департаменте госзакупок Министерства финансов КР состоялось рассмотрение жалобы немецкой компании Muhlbauer на результаты тендера по закупке бланков для паспортов нового поколения.

Слушания прошли в открытом режиме. Стороны в лице представителей ГРС, департамента госзакупок, ГП "Инфоком" и самой компании Muhlbauer озвучили свои доводы.

Последние возмущены тем, что, предложив наименьшую цену, при этом имея требуемый по конкурсу опыт изготовления Е-паспортов, даже не вошли в двойку финалистов.

Кроме того, менеджер по продажам Muhlbauer Шандор Ковтун высказал мнение, что тендерная комиссия намерено скрыла их документацию по видам оборудования, лишив возможности конкурировать с остальными участниками.

В свою очередь статс-секретарь ГРС КР Данияр Бакчиев заверил членов комиссии, что представители недовольной тендером компании неправильно поняли требования конкурса и не представили документы, подтверждающие квалификационные характеристики. По цене проекта также были риски, отметил он. Ведь Muhlbauer прописали детально график оплаты паспортов, тогда как государство не может знать, сколько готово будет платить производителю ежеквартально.

Что касается документации по видам оборудования, то в Госрегистре признали упущение, мол, не увидели приложенных файлов.

Заслушав стороны члены независимой межведомственной комиссии поспешили закончить рассмотрение жалобы. Отметив, что свое решение они вынесут согласно нормам в течение семи дней.

Для справки: На днях также была рассмотрена жалоба на тот же тендер, поданная французской компанией IDEMIA Francе. Решение по ней еще не принято.

В тендере участвовало 5 компаний: немецкая компания Muhlbauer ID Services (686 млн 772 тысячи 250 сомов), немецкая компания Veridos (936 млн 347 тысяч 750 сомов), литовская "Гарсу Пасаулис" (940 млн 150 тысяч сомов), французская IDEMIA France (948 млн 713 тысяч 750 сомов) и банкнотная фабрика Нацбанка Казахстана (1 млрд 257 млн сомов).

Победителем 1 февраля стала литовская компания "Гарсу Пасаулис".


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URL: https://www.vb.kg/376825
Теги:
госзакупки, паспорт, тендер, Кыргызстан, Гарсу Пасаулис, Шандор Ковтун, Данияр Бакчиев, ГРС, Инфоком, Министерство финансов
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Комментарии
Кг
20.02.2019, 13:33

Тут корупционная схема Атамбаева по любому смешана, надо привлечь к ответственности людей которые этом тендере поспособствовали к тому что бы выиграла самая скандальная компания по производству паспартов

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Ас
20.02.2019, 13:35

Дебилов ГРС на зону ***** коррупционеры шаидалбекова ***** скоро на зону и сарпашев рядом будет

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эрик
20.02.2019, 13:39

наконец-то решили вопрос а то было такая шумиха за это просто не понятно было, вроде было все нормально.

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Аскар
20.02.2019, 14:09

Здесь тоже вонь Атамбаевцев! На такой вопрос пусть ответит Сарпашев и Атамбаев! Косячники по жизни

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