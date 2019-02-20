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Кыргызстан проигрывает соседям в борьбе за инвестиции

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- Екатерина Улитина
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За последние 5-8 лет в Кыргызстане не появилось новых инвесторов в области горнорудной промышленности. Все действующие предприятия (за исключением Джеруя) начали свой бизнес более 10 лет назад, когда налоги были меньше, а цены на золото сохраняли хорошие темпы роста. Такие данные приводятся в комментариях бизнес-сообщества к решению Совета безопасности в сфере недропользования.

На пресс-конференции, прошедшей накануне, председатель Международного делового совета Аскар Сыдыков, ссылаясь на исследования Международной консалтинговой компании "Эрнст энд Янг", заявил, что Кыргызстан проигрывает соседним странам в борьбе за прямые инвестиции.

- Недропользователи платят 17,9% от выручки государству. Такая налоговая нагрузка в совокупности с налоговыми и неналоговыми платежами для недропользователей является самой высокой среди стран-соседей, конкурирующих с Кыргызстаном в борьбе за привлечение прямых инвестиций. Например, в Монголии эта сумма составляет 15%, а в Казахстане 14%, - сказал Аскар Сыдыков.

Теперь, по решению Совбеза, для недропользователей еще больше увеличат налоги. По мнению бизнесменов, это может привести к тому, что в Кыргызстане не только не будут приходить новые инвесторы, но и будут уходить действующие.

- Горные проекты – высоко рискованные и капиталоемкие. Поэтому, естественно, перед тем, как начать проект, бизнесмены сопоставляют все расходы, просчитывают риски, и только потом решают, идти им или нет в этот проект. Но когда они уже работают, можно сказать на крючке, правительство начинает повышать налоги и рушит всю финансовую модель компании. Ей приходится заново считать, стоит ли продолжать заниматься здесь бизнесом, или проще и дешевле уйти, - прокомментировал VB.KG член правления Кыргызской горной ассоциации Георгий Глухов.

Накануне ряд горнодобывающих компаний обратились к президенту, так как считают нововведения в горнорудном секторе неблагоприятными для ведения бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/376831
Теги:
горнодобывающий сектор, инвестиции, налоги, Кыргызстан, совбез, Аскар Сыдыков
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Комментарии
Заяц
20.02.2019, 10:46

Да чиновникам по$бать на все проблемы. Им главное карманы набить пока они у власти.

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Санжар
20.02.2019, 11:06

С такой интенсивностью смены правительств как у нас , не удивительно , что инвесторы будут избегать нашу страну и плюс ко всему полное отсутствие профессионалов практически во всех сферах деятельности , а наши 120 избранных умеют только соревноваться в красноречиях в теплых стенах парламента ,  страна по полной программе обколхозена и в ближайшей перспективе нет никаких надежд , что кто нибудь да приостановить этот процесс ! Думаю , кроме "  борьбы с коррупцией " есть над чем подумать нашим " правителям " ! 

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Нуржан
20.02.2019, 12:46

О чем вообще можно говорить и обсуждать, если мигранты уже который год присылают в Кыргызстан больше денег, чем весь состав Правительства КР и весь состав Парламента КР может собрать доходов в бюджет? Мигранты присылают около 2,5 млрд долларов ежегодно, а все чинуши собирают доходов в бюджет чуть больше чем 2,1 млрд долларов. Просто вдумайтесь в этот факт и всмотритесь в лица этих бешбармачных депутатов и правительства! Разве они могут развить государство, когда даже мигранты без них лучше работают?

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Али
20.02.2019, 13:33

Нуржан

О чем вообще можно говорить и обсуждать, если мигранты уже который год присылают в Кыргызстан больше денег, чем весь состав Правительства КР и весь состав Парламента КР может собрать доходов в бюджет? Мигранты присылают около 2,5 млрд долларов ежегодно, а все чинуши собирают доходов в бюджет чуть больше чем 2,1 млрд долларов. Просто вдумайтесь в этот факт и всмотритесь в лица этих бешбармачных депутатов и правительства! Разве они могут развить государство, когда даже мигранты без них лучше работают?

     К сожалению ты прав на все 100 % , но , это то - что мы есть ! 

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Илья
20.02.2019, 13:50

Тут можно посудить что с прихода АША не было ни единого инвестора, а все потому что он просил долю со всех инвесторов которые хотели бы придти, и так и подорвал авторитет Кыргызстана для инвесторов. Теперь нужно заслуживать доверие что бы привлечь инвестеров твк квк в данный момент теретория Кыргызстана очень даже привликательная страна для инвестеров в сфере туризма и горнодобываюшего бизнеса.

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Политолог
20.02.2019, 13:54

Экономику страны поднимают завод-фабрики и ИНВЕСТОРЫ. А инвесторы просто так свои деньги вкладывать не будут. Им нужен благоприятный экономический климат и стабильность страны! У нас что сразу митинг, не обдумая делаем шаги. Предыдущяя власть знаем из каждой инвестиций хотели себе долю, и вот потому отток у нас. Хорошо что все не потярено, нынещняя власть с другими государствами строят хорошие отношения

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