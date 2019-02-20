Кыргызстан проигрывает соседям в борьбе за инвестиции

За последние 5-8 лет в Кыргызстане не появилось новых инвесторов в области горнорудной промышленности. Все действующие предприятия (за исключением Джеруя) начали свой бизнес более 10 лет назад, когда налоги были меньше, а цены на золото сохраняли хорошие темпы роста. Такие данные приводятся в комментариях бизнес-сообщества к решению Совета безопасности в сфере недропользования.

На пресс-конференции, прошедшей накануне, председатель Международного делового совета Аскар Сыдыков, ссылаясь на исследования Международной консалтинговой компании "Эрнст энд Янг", заявил, что Кыргызстан проигрывает соседним странам в борьбе за прямые инвестиции.

- Недропользователи платят 17,9% от выручки государству. Такая налоговая нагрузка в совокупности с налоговыми и неналоговыми платежами для недропользователей является самой высокой среди стран-соседей, конкурирующих с Кыргызстаном в борьбе за привлечение прямых инвестиций. Например, в Монголии эта сумма составляет 15%, а в Казахстане 14%, - сказал Аскар Сыдыков.

Теперь, по решению Совбеза, для недропользователей еще больше увеличат налоги. По мнению бизнесменов, это может привести к тому, что в Кыргызстане не только не будут приходить новые инвесторы, но и будут уходить действующие.

- Горные проекты – высоко рискованные и капиталоемкие. Поэтому, естественно, перед тем, как начать проект, бизнесмены сопоставляют все расходы, просчитывают риски, и только потом решают, идти им или нет в этот проект. Но когда они уже работают, можно сказать на крючке, правительство начинает повышать налоги и рушит всю финансовую модель компании. Ей приходится заново считать, стоит ли продолжать заниматься здесь бизнесом, или проще и дешевле уйти, - прокомментировал VB.KG член правления Кыргызской горной ассоциации Георгий Глухов.

Накануне ряд горнодобывающих компаний обратились к президенту, так как считают нововведения в горнорудном секторе неблагоприятными для ведения бизнеса.