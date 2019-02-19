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РОЗЫСК! В Бишкеке без вести пропала 13-летняя девочка

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- ВБ
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В УВД Ленинского района разыскивается без вести пропавшая Атабаева Саера Рустамовна, 21.02.2006 года рождения, которая 18 февраля текущего года вышла из дому по адресу: Чуйская область, Сокулукский район, с.Новопавловка. Последний раз ее видели в Бишкеке в районе улиц Токтогула - Турусбекова.

Приметы: рост 165 см., волосы черные, длинные, глаза карие, нос прямой, худощавого телосложения.

Была одета: черная куртка с капюшоном, черная шапка, черные брюки. Особых примет нет.

Уважаемые граждане!

Если Вы владеете какой-либо информацией о местонахождении Атабаевой Саеры, просим сообщить в УВД Ленинского района по телефонам: (0312) 35-29-47, (0553) 102-465, (0703) 401-600, (0773) 909-465, 0500) 95-95-76.


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URL: https://www.vb.kg/376837
Теги:
розыск, Сокулукский район, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок
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