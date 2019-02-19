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Решением суда "целителю" Хашиму Зайналиеву запрещено лечить людей

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- Екатерина Улитина
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Октябрьский районный суд Бишкека запретил заниматься частной медицинской практикой Хашиму Зайналиеву, который позиционирует себя целителем, способным излечить от рака, болезней сердца и других заболеваний. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает Генеральная прокуратура.

- Октябрьским районным судом города Бишкек удовлетворено исковое заявление прокуратуры о признании незаконной деятельности Х.Зайналиева и запрете на занятие частной медицинской практикой и применение на практике нелицензированных препаратов. После вступления в законную силу указанного решения суда незаконная деятельность Х.Зайналиева будет прекращена, - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

О Хашиме Зайналиеве широкая общественность узнала после смерти его пациентки. Он пытался провести ей операцию по удалению раковой опухоли без наркоза. Известно, что Зайналиев сам прописывает пациентам "лекарства", которые готовит самостоятельно в кустарной лаборатории. Он делает уколы, капельницы и проводит другие манипуляции. После нескольких случаев смерти пациентов МВД пытались привлечь лекаря к уголовной ответственности за мошенничество, однако суд отпустил Зайналиева из-за отказа пострадавших поддерживать обвинение. Позже прокуратура обратилась в суд с требованием запретить целителю лечить людей. Фактически он никогда не имел права оказывать медицинские услуги населению, так как у него нет лицензии Минздрава. Это обстоятельство не мешало его клинике в Бишкеке успешно функционировать.


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URL: https://www.vb.kg/376838
Теги:
Генеральная прокуратура, МВД, здравоохранение, суд, Кыргызстан, Хашим Зайналиев
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