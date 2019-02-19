Суд отказался изменять меру пресечения фигурантам дела по ТЭЦ

Пресс-служба Бишкекского городского суда сообщает, что в производстве Свердловского районного суда г. Бишкек находится уголовное дело по обвинению Исакова С.Дж., Сатыбалдиева Ж.Ж., Артыкбаева О.М., Калиева А.Р., Авазова С.А., Назарова Ж.М., Бримкулова Т.Н., Лавровой О.В. в коррупции и злоупотреблении должностным положением, повлекшим причинение ущерба государственному бюджету на сумму 5 439 527 482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, который до настоящего времени не возмещен.

На предварительном слушании по делу, состоявшемся 18 февраля 2019 года, защитой обвиняемых Артыкбаева О.М., Сатыбалдиева Ж.Ж., Исакова С.Дж., Авазова С.А., Калиева А.Р. были заявлены ходатайства об изменении меры пресечения в отношении последних, в удовлетворении которых судом отказано.

Суд счел необходимым в удовлетворении ходатайств отказать, поскольку обвиняемым вменяется совершение преступления, относящегося к категории особо тяжких, по которой санкция предусматривает лишение свободы на срок свыше 15 лет. Общая сумма причиненного государственному бюджету ущерба составляет 5 439 527482 (пять миллиардов четыреста тридцать девять миллионов пятьсот двадцать семь тысяч четыреста восемьдесят два) сома, который до настоящего времени не возмещен.

Учитывая, что вышеуказанные обстоятельства в своей совокупности не позволили суду сделать вывод о возможности изменения ранее избранной меры пресечения в отношении обвиняемых, заявленные ходатайства суд счел не подлежащими удовлетворению.