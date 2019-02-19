Поломали руки и ноги, вырвали плоскогубцами зубы. История одного похищения

На днях мы уже публиковали историю похищения и счастливого освобождения жителя Джалал-Абада. Вот еще одно леденящее душу повествование, и также о похищении.

Сотрудники 3-го управления СКМ МВД задержали подозреваемого в жестоком избиении. Мужчина, три года находящийся в розыске во всех странах СНГ, был задержан у себя дома. Стали известны подробности этой страшной истории.

По данным МВД в декабре 2015 года трое парней приехали в одно из сел Кочкорского района Нарынской области, около полуночи они вызвали из дома 36-летнего местного жителя. Угрожая оружием и физической расправой, они посадили мужчину в автомашину и увезли его на кладбище, расположенное на окраине села. Там злоумышленники начали с особой жестокостью избивать жертву. Пострадавшему железной арматурой поломали руки и ноги, вырвали плоскогубцами зубы.

- В ходе расследования органами внутренних дел были задержаны двое граждан Б.Т. и Н.У. Оба состояли на оперативном учете как активные члены ОПГ. Им были предъявлены обвинения по ст.123 ч.2 УК КР "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия", а также по ст.104 ч.1.ч.2.,п.3.4.5.10 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, из хулиганских побуждений, группой лиц по предварительному сговору, способом, носящим характер мучения и истязания". Эти граждане осуждены по решению суда на длительные сроки. Однако третьему участнику преступления удалось скрыться, - сообщили в пресс-службе МВД.

Более трех лет сбежавшему подозреваемому удавалось скрываться от правоохранительных органов, хотя его личность была установлена, и его искали во всех странах СНГ.

- Сейчас следствие выясняет, где все эти годы прятался подозреваемый. Вероятно, он оставался на территории Кыргызстана и скрывался, так как покинуть республику со своим паспортом он не мог. Однако рассматривается версия, что он выезжал по поддельным документам, - прокомментировали VB.KG в МВД.

Правоохранительным органом стало известно, что подозреваемый находится в Чуйской области. Уроженца Токмака 1989 года рождения задержали в доме родственников.