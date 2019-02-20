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Кто виноват в том, что в Кыргызстане ледники сократились наполовину?

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- Виктория Григоренко
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В 2017 и 2018 году независимые эксперты провели специальные глобальные исследования ледников в бассейне реки Джеруй. Выяснилось, что площади ледников сократились от 40 до 80 процентов. Об этом в рамках круглого стола "Водный кодекс: еще раз об экологической чувствительности законопроекта с точки зрения разумного баланса между экономикой и чистотой природы" VB.KG заявила эколог Елена Кутманова.

- Из девяти ледников, которые занесены в каталог СССР 1968 года, в бассейне реки остались только семь. И это ещё до начала разработки месторождения "Джеруй". Это показывает, что в исчезновении ледников виновато не антропогенное воздействие, а глобальное потепление климата. К сожалению, такая тенденция говорит о том, что в ближайшее десятилетие площади ледников сократятся многократно и без нашего участия, - заключила Кутманова.

Напомним, фракция "Ата Мекен" вынесла на общественное обсуждение инициативу о внесении поправок в Водный кодекс. Депутаты предложили исключить норму, разрешающую использовать в промышленных целях ледники Давыдова и Лысый, находящиеся в зоне разработки Кумтора.


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URL: https://www.vb.kg/376842
Теги:
Ата Мекен, Джеруй, Кумтор, бюджет, инвестиции, наука, оппозиция, экология, Кыргызстан, экономика, политика
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