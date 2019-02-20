Жээнбеков посетит Баткенскую и Джалал-Абадскую области

Такие главы государство редкость, которые посещяют людей им не безрозлично как живут их народ, Когда ты увидешь как живет твой народ и в чем они нуждается, Ты знаешь как работать и куда двигаться,
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 20 февраля, Глава государства с рабочей поездкой посетит Баткенскую область, завтра, 21 февраля - Джалал-Абадскую область.
В рамках поездки Президент Сооронбай Жээнбеков встретится с жителями Кадамжайского района и города Кызыл-Кыя Баткенской области, а также с жителями Сузакского района Джалал-Абадской области. Кроме того, Глава государства ознакомится с инфраструктурными, социальными, производственными и образовательными объектами в этих регионах.