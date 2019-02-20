Жээнбеков посетит Баткенскую и Джалал-Абадскую области

Этому президенту интересно значит как живет народ не только в столице, и в регионах. Всем известно стало он не только внешнюю политику и внутренюю одновременно хорошо ведет, можно сказать сравня с другими эксами даже отлично! Если все пойдет так, у нас в стране ожидается подъем во всем смысле.