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Жээнбеков посетит Баткенскую и Джалал-Абадскую области

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков продолжает свои рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 20 февраля, Глава государства с рабочей поездкой посетит Баткенскую область, завтра, 21 февраля - Джалал-Абадскую область.

В рамках поездки Президент Сооронбай Жээнбеков встретится с жителями Кадамжайского района и города Кызыл-Кыя Баткенской области, а также с жителями Сузакского района Джалал-Абадской области. Кроме того, Глава государства ознакомится с инфраструктурными, социальными, производственными и образовательными объектами в этих регионах.


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URL: https://www.vb.kg/376845
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, Джалал-Абадская область, президент, Кыргызстан
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Комментарии
Естесственно
20.02.2019, 09:37

Такие главы государство редкость, которые посещяют людей им не безрозлично как живут их народ, Когда ты увидешь как живет твой народ и в чем они нуждается, Ты знаешь как работать и куда двигаться, 

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Жить
20.02.2019, 10:43

Я думаю главу государству не без различно как его народ живет, потому что он понимает свою обязанность ни кто другой перед Созидателем, он как глава государство делает все возможное вытащить Кыргызстана из той балоты...

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Рахим
20.02.2019, 11:13

Этому президенту интересно значит как живет народ не только в столице, и в регионах. Всем известно стало он не только внешнюю политику и внутренюю одновременно хорошо ведет, можно сказать сравня с другими эксами даже отлично! Если все пойдет так, у нас в стране ожидается подъем во всем смысле. 

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Нарын
20.02.2019, 11:14

Президент все делает чтобы народ жил в достатке и старается для улучшения экономики Кыргызстана, я у нас будет развиваться все отрасли экономики.

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Болотбек
20.02.2019, 11:35

Надо,правильно. Может подобные поездки все таки подвинут наше руководство к осуществлению необходимых для страны административно-территориальной реформы. Может они все таки поймут,что нет необходимости в семи областях,такого количества районов.

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