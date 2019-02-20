Больше всего безымянных улиц - в Бишкеке

Пилотная перепись населения и жилищного фонда пройдет на территории Чуйского района и города Токмок Чуйской области в период с 25 марта по 3 апреля 2019 года. Об этом первый вице премьер-министр Кыргызской Республики Кубатбек Боронов сообщил во время заседания Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года, сообщает пресс-служба правительства.

Первый вице премьер-министр отметил, что постановлением Правительства Кыргызской Республики от 23 октября 2017 года "О подготовке и проведении в 2020 году переписи населения и жилищного фонда в Кыргызской Республике" создана Республиканская комиссия по переписи населения и жилищного фонда Кыргызской Республики.

"Перепись населения и жилищного фонда 2020 года – это не просто статистика, а важное мероприятие государственного значения. В целях успешного проведения переписи был разработан Календарный план по подготовке и проведению переписи населения и жилищного фонда, в который включено 35 мероприятий, 10 из которых выполнены. Необходимо отметить, что полномочные представители Правительства в областях, представители органов местного самоуправления работают в части реализации мероприятий, включенных в Календарный план, очень медленно. Так, до сих пор не определены административно-территориальные границы во всех регионах страны. Работа по упорядочению названий улиц, нумерация домовладений и квартир ведется слабо", - подчеркнул Кубатбек Боронов.

Как было отмечено на заседании, по республике доля улиц, не имеющих названия, составляет 5,3%. Наибольшая доля улиц, не имеющих названия - в городе Бишкек – 11,7%, Ошской области – 9,0, Таласской и Баткенской областях – 6,7%. Доля улиц, имеющих названия, но не имеющих таблички с названиями, составляет 32,7%, а доля домов без номерных табличек составляет 34,0%.

По информации председателя Национального статистического комитета Кыргызской Республики Акылбека Султанова, основным отличием очередной переписи от предыдущих переписей является включение в программу национальных переписей модельного блока вопросов по трудовой деятельности и миграции в переписные листы государств-членов СНГ и ЕАЭС.

Кроме того, данный раунд переписи будет проводиться в странах СНГ практически одновременно, что позволит наиболее точно учесть численность населения как каждой страны Содружества, так и СНГ в целом.

По итогам заседания Республиканской комиссии по переписи населения и жилищного фонда 2020 года соответствующих государственным органам и органам местного самоуправления дан ряд соответствующих поручений.

Отметим, что в рамках выполнения Календарного плана объявлен мораторий на переименование населенных пунктов и улиц в период с 1 сентября 2017 года по 31 декабря 2020 года.