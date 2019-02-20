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В Баткенской области к приезду президента дороги починили за одну ночь?

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- Бакыт Стамов
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Приезд президента Сооронбая Жээнбекова в Баткенскую область очень порадовал местных жителей. Даже появились пожелания, чтобы он почаще приезжал с рабочими поездками к ним в регион. Так как прямо на их глазах стараниями регионального руководства область стала преображаться в лучшую сторону.

Так, фотографии обновлённой области прислали местные жители отечественному изданию "Калыс Медиа". По их словам, только за одну ночь к приезду президента починили дороги. Точнее засыпали все трещины и дыры щебнем. А на дороге в Кадамжайском районе и вовсе залили бетон.

"Всех госслужащих согнали на внеочередной субботник, где они чистили территории, сажали деревья и белили их. Некоторые даже и ночью работали. Местные жители, увидев результаты такой работы, высказали пожелание, чтобы глава государства почаще приезжал к ним", - пишет издание.

Напомним, сегодня президент КР Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Баткенскую область.


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URL: https://www.vb.kg/376847
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, дороги, президент, Кыргызстан, ремонт дорог
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Комментарии
Баткенец
20.02.2019, 12:38

первый раз слышу хороший новости про приезда, скорее я очень радовался прочитав эту новость, вывод таков что народ изменяется лучшую сторону.

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Кыргыз
20.02.2019, 13:29

Ну ВБ вы даете! Это не самое главное, народ! Самое главное президент с народом, не сидит на месте, постоянно деловые-политические встречи, почти везде визит делает.Человек работает, старется ради народа, ради экономики страны! Лично я скажу МОЛОДЕЦ, так как начал с Баткена. Это область больше всего нуждается во внимании, можно сказать ЖСШ знает свое дело

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мат
20.02.2019, 14:22

могут работать только когда первый приезжает

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Аскар
20.02.2019, 14:25

за одну ночь почистили города, значит можем держать всю страну таким образом! самое главное желание и цель

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