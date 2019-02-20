В Баткенской области к приезду президента дороги починили за одну ночь?

Приезд президента Сооронбая Жээнбекова в Баткенскую область очень порадовал местных жителей. Даже появились пожелания, чтобы он почаще приезжал с рабочими поездками к ним в регион. Так как прямо на их глазах стараниями регионального руководства область стала преображаться в лучшую сторону.

Так, фотографии обновлённой области прислали местные жители отечественному изданию "Калыс Медиа". По их словам, только за одну ночь к приезду президента починили дороги. Точнее засыпали все трещины и дыры щебнем. А на дороге в Кадамжайском районе и вовсе залили бетон.

"Всех госслужащих согнали на внеочередной субботник, где они чистили территории, сажали деревья и белили их. Некоторые даже и ночью работали. Местные жители, увидев результаты такой работы, высказали пожелание, чтобы глава государства почаще приезжал к ним", - пишет издание.

Напомним, сегодня президент КР Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Баткенскую область.