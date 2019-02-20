Дочерние распредкомпании недовольны политикой Нацэнергохолдинга?

Нацэнергохолдинг "терроризирует" дочерние акционерные общества. "Бунт на корабле", - судя по всему, инсайдерскую информацию под таким заголовком распространил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Так, он напоминает, что 22 января 2019 г. премьер-министр КР Мухаммедкалый Абулгазиев провел совещание по вопросу реформирования энергетической отрасли страны, а также об эффективности деятельности ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания " (НЭХК). Глава правительства заявил, что "Если руководство НЭХК в течении двух месяцев не найдет источники финансирования, то эта компания будет ликвидирована".

"После этого председатель ОАО НЭХК Азамат Абдыкадыров занят, в основном, поисками финансовых средств для получения колоссальных заработных плат сотрудниками организации. На основании письма Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса (ГАРТЭК) при Правительстве КР от 23 ноября 2018 г. №03/1964, за подписью заместителя директора Миргуль Айдаровой, распредкомпаниям - ОАО "Северэлектро", ОАО "Востокэлектро", ОАО "Ошэлектро" , ОАО "Джалалабатэлектро" в планах технико-экономических показателях на 2019 г. не должно предусматриваться финансирование деятельности ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания " (НЭХК).

В 2016 г. ГАРТЭК своим решением обязало энергетические предприятия включить в экономические показатели содержание НЭХК, по статье "Финансирование НЭХК".

В 2017-2018 гг. ГАРТЭК дает поручение энергокомпаниям, выделение денежных средств на финансирование НЭХК уже по другой статье "Прочие расходы". Согласно статьи 25 закона "Об акционерных обществах" финансирование отдельных организаций, оказания денежной спонсорской помощи и.т.д. должны осуществляться только, при получении чистой прибыли, за прошедший календарный год. Так как многие энергокомпании по итогам года получают огромные убытки, то о никаких дополнительных расходах на содержание НЭХК решений не должны быть.

НЭХК направляет ГАРТЭК письмо №03-46/49 от 14 января 2019 г. о просьбе оказать содействие во взыскании 31 млн. 278,9 тыс. сом с дочерних обществ:

ОАО "Электрические станции"-5 млн.071,25 тыс. сом.

ОАО "Северэлектро" -8 млн. 036,42 тыс. сом.

ОАО "Ошэлектро"- 6 млн.184,48 тыс. сом.

ОАО "Востокэлектро"- 5 млн. 460,20 тыс. сом.

ОАО "Жалалабатэлектро"- 5 млн. 502,43 тыс. сом.

ОАО "Бишкектеплосеть"-831,80 тыс. сом.

ОАО "Чакан ГЭС"- 192,38 тыс. сом.

Данная сумма была предусмотрена в технико-экономических показателях дочерних компаний. В свою очередь зам. директора ГАРТЭК Миргуль Айдарова рассылает письма энергопредприятиям, указанных в письме НЭХК, о необходимости погашения задолженностей, перед Нацэнергохолдингом.

Отдельные дочерние акционерные общества из-за убыточности не могут произвести выплаты на содержание НЭХК- во-первых. А, во-вторых почему НЭХК обращается в ГАРТЭК?

Да потому что отношения между НЭХК и дочерними обществами "недружественные" и "неделовые". Руководители некоторых энергокомпаний не хотят поддерживать НЭХК. И они заявляют, что в случае получения прибыли, то дивиденды будут перечислят в общереспубликанскую казну. "Бунт на энергетическом корабле целого государства". Руководство НЭХК направило в отдельные акционерные общества, членов ревизионных комиссий, которые являются сотрудниками нацэнергохолдинга, для "проверки" финансово-экономической деятельности руководителей-"бунтарей".

НЭХК из-за неподчинения дочерних обществ, устраивает "террор" против тех, кто хочет и желает действовать строго в рамках Закона КР "Об акционерных обществах". Продолжение противоправных и незаконных действий руководства НЭХК, может привести обострению политической ситуации, в отдельных регионах Кыргызстана. Необходимо, просто ликвидировать незаконный и ненужный нацэнергохолдинг, который заботится только о получении колоссальных зарплат, за счет пенсий пожилых граждан и за счет пособий малоимущих слоев населения. Свою оценку деятельности главы НЭХК Азамата Абдыкадырова озвучил президент КР Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности Кыргызстана 14 декабря 2019 г. "О мерах по цифровому развитию КР". Глава государства заявил, что "C приходом Азамата Абдыкадырова в энергетической отрасли ничего не изменилось", завершает свое письмо Умбеталиев.