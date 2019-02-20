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Двойные стандарты по Суталинову: пленум Верховного суда должен вмешаться

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- Оксана Гут
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15 февраля Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссии о неизлечимости его болезни. У осужденного 8 лет назад силовика рак левой почки IV (последней) стадии.

Решение судьи Бактыбека Сыдыгалиева вызвало сомнение в правосудии - адвокаты решают вопрос с обжалованием, а незаинтересованные в деле эксперты, политологи высказывают критику. Их мнения разошлись по поводу того, было ли политическим решение Фемиды, но едины в том, что суд мог выпустить Суталинова, но не захотел. Собственно говоря, в этом признался и сам судья.

- Во-первых, обращение в суд было до нового года. Это очень важно – закон не имеет обратного действия. Так как по старому кодексу статьи 71 человека с тяжелой болезнью, которая входит в перечень от правительства, могут освободить. В новом кодексе добавили условие, если осужденный отбыл две трети наказания. Прокурор настоял, чтобы рассмотрели по новому УПК, и на этом формальном моменте отказали – это неправильно. Во-вторых, даже если рассмотрели по новому кодексу, то по закону суд мог снизить срок наказания для Суталинова на 4-5 лет, чтобы довести до двух третей. Основания на то есть - человек примерно себя вел, тяжело болен, не представляет опасности и т.д. Да и по преступлению не доказано, что он лично стрелял, лично давал приказ стрелять. Его болезнь относится к смертельным, медики говорят, что ему осталось недолго... Надо было из принципов гуманизма его освободить. Я не вижу политики в решении суда, здесь непонимание принципа справедливости, который указан в самом новом кодексе – статье 6. Люди смотрят на закон формально, но не смотрят на содержание, - поделился мнением с [b]VB.KG политический деятель Феликс Кулов.[/b]

А вот политолог Марат Казакпаев, напротив, уверен, что дело Суталинова чисто политическое.

- Он все-таки близкий человек команды Бакиева. Конечно, он болен. В таком случае его можно было отпустить. Но мнения разделились - что он преступник политического, уголовного плана, и что он смертельно больной человек. Судебное решение нельзя осуждать. Но, я думаю, что Суталинов уже никакого ущерба не нанесет государству и вряд ли убежит куда-то. Я за то, чтобы его отпустить по причине болезни, но при этом вина его не снимается, - отметил Казакпаев.

Бывший военный прокурор, юрист Кубатбек Кожоналиев напомнил о решении судей 2013 года по аналогичному вопросу. Когда по решению медкомиссии без лишних вопрос был отпущен известный вор в законе Азиз Батукаев.

- Все познается в сравнении. В свое время со "смертельно больным" Батукаевым очень быстро решали вопрос. А здесь те же судьи решили по-другому. Я считаю, что пленуму Верховного суда нужно дать руководящее разъяснение, чтобы единообразно применять законы. Оно будет одинаково как для судов, так и для следователей. Сейчас мы видим, что в одном и том же вопросе принимают разные решения. Я не берусь комментировать эмоциональную составляющую вопроса, как юрист вижу два подхода. Но правовая материя она несколько консервативная, - высказался собеседник.

Он также отметил, что по делу Суталинова все точки над "I" еще не расставлены. Для начала нужно дождаться окончательного решения суда, возможно, оно будет изменено.

В свою очередь, отвечая на вопрос VB.KG, насколько соблюдены права смертельно больного осужденного, Омбудсмен КР Токон Мамытов сказал, что не вправе вмешиваться в решение суда. Более того, с его слов, сам Суталинов не жалуется аппарату на здоровье и содержание в тюрьме.

- Я 15 дней назад был у него. Он информировал, что на основании заключения медкомиссии будет обращаться в суд. Других вопросов он не ставил. У Омбудсмена в полномочия не входит порядок рассмотрения уголовных дел, порядок изменения меры пресечения. У нас рамки четко ограничены. Мы смотрим за соблюдением прав осужденного в местах лишения свободы, чтобы он имел право на здоровье, питание, щадящий режим содержания, медобслуживание. В этой части со стороны Суталинова жалоб не было. Никто не имеет права вмешиваться в решение суда, и мы действуем в рамках закона, - заключил главный правозащитник страны.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.


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URL: https://www.vb.kg/376851
Теги:
Верховный суд, омбудсмен, онкология, права человека, уголовная ответственность, Уголовный кодекс, Кыргызстан, ГКНБ, ГСИН, Кубатбек Кожоналиев, Марат Казакпаев, Мурат Суталинов, Токон Мамытов, Феликс Кулов
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Комментарии
справедливость
20.02.2019, 13:33

все хочу высказать свое мнение то что говорит депы это означает им все равно как гуманный человек Суталинов всему народу показал, что мы все его хорошо запомнили его жесты думаю эту жесть запомнят Кыргызстанцы ещё долго а теперь как то просит его отпустит надо было помнит прежде чем показать тот жесть.

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Frunze Citizen
20.02.2019, 13:37
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Действительно с Батукаевым очень быстро "развели",а тут при явных признаках болезни политизируют дело.

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