Двойные стандарты по Суталинову: пленум Верховного суда должен вмешаться

15 февраля Ленинский районный суд Бишкека отказал в досрочном освобождении экс-председателя СНБ КР Мурата Суталинова, несмотря на подтверждение медкомиссии о неизлечимости его болезни. У осужденного 8 лет назад силовика рак левой почки IV (последней) стадии.

Решение судьи Бактыбека Сыдыгалиева вызвало сомнение в правосудии - адвокаты решают вопрос с обжалованием, а незаинтересованные в деле эксперты, политологи высказывают критику. Их мнения разошлись по поводу того, было ли политическим решение Фемиды, но едины в том, что суд мог выпустить Суталинова, но не захотел. Собственно говоря, в этом признался и сам судья.

- Во-первых, обращение в суд было до нового года. Это очень важно – закон не имеет обратного действия. Так как по старому кодексу статьи 71 человека с тяжелой болезнью, которая входит в перечень от правительства, могут освободить. В новом кодексе добавили условие, если осужденный отбыл две трети наказания. Прокурор настоял, чтобы рассмотрели по новому УПК, и на этом формальном моменте отказали – это неправильно. Во-вторых, даже если рассмотрели по новому кодексу, то по закону суд мог снизить срок наказания для Суталинова на 4-5 лет, чтобы довести до двух третей. Основания на то есть - человек примерно себя вел, тяжело болен, не представляет опасности и т.д. Да и по преступлению не доказано, что он лично стрелял, лично давал приказ стрелять. Его болезнь относится к смертельным, медики говорят, что ему осталось недолго... Надо было из принципов гуманизма его освободить. Я не вижу политики в решении суда, здесь непонимание принципа справедливости, который указан в самом новом кодексе – статье 6. Люди смотрят на закон формально, но не смотрят на содержание, - поделился мнением с [b]VB.KG политический деятель Феликс Кулов.[/b]

А вот политолог Марат Казакпаев, напротив, уверен, что дело Суталинова чисто политическое.

- Он все-таки близкий человек команды Бакиева. Конечно, он болен. В таком случае его можно было отпустить. Но мнения разделились - что он преступник политического, уголовного плана, и что он смертельно больной человек. Судебное решение нельзя осуждать. Но, я думаю, что Суталинов уже никакого ущерба не нанесет государству и вряд ли убежит куда-то. Я за то, чтобы его отпустить по причине болезни, но при этом вина его не снимается, - отметил Казакпаев.

Бывший военный прокурор, юрист Кубатбек Кожоналиев напомнил о решении судей 2013 года по аналогичному вопросу. Когда по решению медкомиссии без лишних вопрос был отпущен известный вор в законе Азиз Батукаев.

- Все познается в сравнении. В свое время со "смертельно больным" Батукаевым очень быстро решали вопрос. А здесь те же судьи решили по-другому. Я считаю, что пленуму Верховного суда нужно дать руководящее разъяснение, чтобы единообразно применять законы. Оно будет одинаково как для судов, так и для следователей. Сейчас мы видим, что в одном и том же вопросе принимают разные решения. Я не берусь комментировать эмоциональную составляющую вопроса, как юрист вижу два подхода. Но правовая материя она несколько консервативная, - высказался собеседник.

Он также отметил, что по делу Суталинова все точки над "I" еще не расставлены. Для начала нужно дождаться окончательного решения суда, возможно, оно будет изменено.

В свою очередь, отвечая на вопрос VB.KG, насколько соблюдены права смертельно больного осужденного, Омбудсмен КР Токон Мамытов сказал, что не вправе вмешиваться в решение суда. Более того, с его слов, сам Суталинов не жалуется аппарату на здоровье и содержание в тюрьме.

- Я 15 дней назад был у него. Он информировал, что на основании заключения медкомиссии будет обращаться в суд. Других вопросов он не ставил. У Омбудсмена в полномочия не входит порядок рассмотрения уголовных дел, порядок изменения меры пресечения. У нас рамки четко ограничены. Мы смотрим за соблюдением прав осужденного в местах лишения свободы, чтобы он имел право на здоровье, питание, щадящий режим содержания, медобслуживание. В этой части со стороны Суталинова жалоб не было. Никто не имеет права вмешиваться в решение суда, и мы действуем в рамках закона, - заключил главный правозащитник страны.

Напомним, бывший председатель СНБ КР Мурат Суталинов был осужден Военным судом Бишкекского гарнизона по делу о событиях 7 апреля 2010 года. Он получил 20 лет тюрьмы с конфискацией имущества.