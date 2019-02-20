От гражданства Кыргызстана отказалось 709 человек

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 2 Указа о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 884 человек (708 - взрослые и 176 - дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

1 Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 709 человек (558 – взрослые и 151 – дети).