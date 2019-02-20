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От гражданства Кыргызстана отказалось 709 человек

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указы о приеме в гражданство Кыргызской Республики и о выходе из гражданства Кыргызской Республики.

Из них 2 Указа о приеме в гражданство Кыргызской Республики на 884 человек (708 - взрослые и 176 - дети) большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

1 Указ о выходе из гражданства Кыргызской Республики на 709 человек (558 – взрослые и 151 – дети).


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URL: https://www.vb.kg/376852
Теги:
президент, гражданство, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
V.P. Time
20.02.2019, 13:55
Карма: +37
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 65
Минусов: 28
Комментариев: 81

Уверен, что уезжают квалифицированные люди, не нашедшие применение своих сил и способностей у себя на Родине, а приезжают  (не хочу никого обидеть) малоквалифицированные. Буду рад, если ошибаюсь.

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