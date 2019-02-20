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Атамбаеву предъявили иск на несколько миллионов из-за национальности

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- Бакыт Стамов
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Гражданский активист Айдар Халиков подал заявление в суд на экс-президента Алмазбека Атамбаева и экс-главу ГРС Тайырбека Сарпашева за то, что в биометрических паспортах нет графы "национальность". Истец требует с ответчиков за моральный ущерб 6 миллионов сомов. Об этом редакции VB.KG сообщил его адвокат Шарадибин Токтосунов.

По его словам, Халиков подал заявление в Аламудунский районный суд Бишкека.

- Судья рассмотрит и потом назначит дату предварительного слушания. Сам я посоветовал ему изучить законы, чтобы доказать причиненный ему ущерб. Дело в том, что он отказался получать новый паспорт по причине отсутствия там национальности. Если это так, то можно сказать, что его права ущемлены. Хотя есть информация, что в новых паспортах можно по желанию указывать национальность. В этом случае Халикову нужно будет либо отозвать иск, либо поменять требование, - пояснил адвокат.

Между тем, в ГРС КР, куда редакция VB.KG обратилась за комментариями, пояснили, что активист обладает неверной информацией.

- Вся информация о человеке, в том числе и национальность, в биометрических паспортах находится в чипе, - сообщили в ведомстве.

Отметим, по данным СМИ, активист Айдар Халиков является уроженцем Узбекистана. В 2013 году по программе "Кайрылман" он с семьей переехал в Кыргызстан.

Напомним, ранее политики Ахматбек Келдибеков, Азимбек Бекназаров и Кенешбек Душебаев подали в суд на экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и телеканал "Апрель". Каждый из них требует по 6 миллионов сомов в качестве компенсации морального ущерба.


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URL: https://www.vb.kg/376853
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, Кенешбек Душебаев, Тайырбек Сарпашев, Аламудунский район, национальность, паспорт, суд, биометрия, Бишкек, Кыргызстан, активисты, компенсация, Айдар Халиков, Шарадибин Токтосунов
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Комментарии
Читатель Вечерки
20.02.2019, 14:46

Ему еще надо подать иск о том, что в паспорте нет отметки о сексуальной ориентации гражданина. Может он гордо хочется именоваться геем.

Еще бы ввести графу: "Интеллектуальный уровень: Дурак, Идиот, Умник, Так себе, Сойдет, Откуда только такие берутся ?!!!"

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