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Республиканские Игры кочевников будут ежегодно проводиться по областям

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- ВБ
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"В целях распространения Республиканских игр кочевников в масштабах всей страны решено ежегодно в каждой из областей проводить Игры кочевников", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 февраля, во время встречи с жителями Кадамжайского района Баткенской области, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства напомнил, что Третьи Всемирные игры кочевников прошли на высоком уровне, в них приняли участие представители около 60-ти стран, и очередь для проведения игр была передана Турции.

"Принимая во внимание важность этих Игр, мы решили и в Кыргызстане ежегодно проводить Национальные игры кочевников на республиканском уровне. В этом году Игры пройдут в Таласской области - в Манас Ордо. Далее эстафету примут другие области нашей страны", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/376854
Теги:
Баткенская область, Сооронбай Жээнбеков, Кадамджайский район, президент, Всемирные игры кочевников, Кыргызстан
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