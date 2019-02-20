Республиканские Игры кочевников будут ежегодно проводиться по областям

"В целях распространения Республиканских игр кочевников в масштабах всей страны решено ежегодно в каждой из областей проводить Игры кочевников", - отметил Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 20 февраля, во время встречи с жителями Кадамжайского района Баткенской области, сообщает пресс-служба президента.

Глава государства напомнил, что Третьи Всемирные игры кочевников прошли на высоком уровне, в них приняли участие представители около 60-ти стран, и очередь для проведения игр была передана Турции.

"Принимая во внимание важность этих Игр, мы решили и в Кыргызстане ежегодно проводить Национальные игры кочевников на республиканском уровне. В этом году Игры пройдут в Таласской области - в Манас Ордо. Далее эстафету примут другие области нашей страны", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.