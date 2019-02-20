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Власти напоминают родителям об ответственности за воспитание детей

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- ВБ
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9 февраля Первомайский акимиат с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в ночное время суток без сопровождения родителей и лиц их заменяющих, провел ночной рейд по компьютерным клубам и общественным местам.

В совместной проверке приняли участие заместитель главы Первомайского района, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, управления внутренних дел, управления социального развития, МТУ и прокуратуры района.

Во время рейда выявлено 14 несовершеннолетних, которые были доставлены в центр по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних МВД КР. Впоследствии туда были приглашены родители и опекуны несовершеннолетних и составлены протоколы, проведена разъяснительная работа о недопущении впредь такого рода нарушений. После всех необходимых процедур дети переданы законным представителям. С администраторами компьютерных клубов проведена беседа и разъяснительная работа относительно правил пребывания несовершеннолетних лиц в ночное время суток.

Мэрия города Бишкек напоминает, что несовершеннолетним (лицам, не достигшим 18 лет) запрещается находиться в общественных местах в ночное время суток без сопровождения родителей и лиц их заменяющих. В летний период с 1 июня по 31 августа – с 23.00 часов до 06.00 часов, в остальное время с 22.00 часов вечера до 06.00 часов утра.

Напоминание для родителей! Согласно законодательству КР родители несут ответственность за воспитание, содержание и обеспечение безопасности детей.


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URL: https://www.vb.kg/376857
Теги:
ГУВД, УВД, дети, несовершеннолетние, Первомайский район, Бишкек
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