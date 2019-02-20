Потому что непослушная. Родная мать посадила 15-летнюю дочь на цепь

В Джалал-Абаде мать 1974 г.р. привязала свою родную дочь 2005 г.р. на железную цепь из-за того, что она не слушалась. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.

Подросток живет в неполной семье – родители развелись, отец не участвует в ее воспитании, а с матерью нет взаимопонимания. Поэтому, как отметили в УВД, девочка не раз убегала из дома. Ее находили сотрудники ИДН и возвращали матери. В последний раз женщина решила удержать дочь насильно. Но каким-то образом девочке удалось освободиться, и она вновь ушла.

19 февраля ее заметили на городском автовокзале знакомые и позвонили в милицию. Этот факт был зарегистрирован в ЕРПП как семейное насилие. Подростка на время определили в реабилитационный центр. Назначена судмедэкспертиза. Женщину, посадившую собственного ребенка на цепь, накануне допросили в рамках следствия.

Пока ей не предъявили никакого обвинения, следственная служба ждет заключения судмедэкспертизы. Но, как отметили в милиции, даже если она покажет, что девочке нанесен вред здоровью – матери максимум грозит штраф.

- Такими делами обычно занимается местная власть - сотрудники соцзащиты детей, не правоохранительные органы. Вчера девочка была доставлена в больницу, где по предварительным данным насильственных следов на теле не обнаружено. Чувствует она себя хорошо, - подчеркнули в УВД.

Неизвестно, есть ли в этой семье еще дети.

Для справки:

Согласно статьи 172 "Незаконное лишение свободы" УК КР

1. Ограничение свободы перемещения лица с насильственным его удержанием, ч.2 п.2 в отношении заведомо несовершеннолетнего -

наказывается лишением свободы II категории (от двух лет шести месяцев до пяти лет).

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, причинившие по неосторожности тяжкий вред, - наказываются лишением свободы III категории (от пяти лет до семи лет шести месяцев).