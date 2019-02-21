Неоднократно судимый за наркотики зарезал собутыльника

19 февраля 2019 года примерно в 12.50 часов в ОВД Сокулукского района поступило сообщение о факте умышленного причинения тяжкого вреда здоровью и ножевого ранения.Данный факт зарегистрирован в едином реестре преступлений и проступков (ЕРПП) ОВД Сокулукского района. На место происшествия в село Комсомол выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района и проводила разбирательства по этому факту.

По предварительным данным жителю села Комсомол 50-летнему гр. К.В. было нанесено ножевое ранение, родственники, обнаружив мужчину, вызвали милицию и скорую помощь, но пострадавший по дороге в больницу скончался.

Оперативники ОВД Сокулукского района по горячим следам задержали 45-летнего гражданина И.Р., жителя Чуйской области, ранее несколько раз судимого за наркотики, и который освободился из мест лишения свободы примерно месяц назад.

По предварительной версии, преступление совершено на почве пьяной ссоры. Во время распития спиртных напитков между двумя мужчинами возник конфликт, что и привело к плачевным результатам.

Задержанный водворен в ИВС.В настоящее время по данному материалу проводится досудебное производство, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.