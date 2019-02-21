ГНС заявила, что директор базы "ЗиЛ" пытается оказать давление на суд

Государственная налоговая служба Кыргызской Республики относительно репортажа на одном из телеканалов, в котором руководитель горнолыжной базы "ЗиЛ" обвиняет государство в лице налогового органа в действиях по рейдерскому захвату его фирмы путем наложения многомилионных штрафных санкций по итогам налоговых проверок, сообщает следующее.

ГНС считает, что генеральный директор горнолыжной базы "ЗиЛ Компани" Акбар Розиев в своих комментариях относительно ситуации с его компанией, озвученных им в ходе репортажа, изложил факты, не соответствующие действительности.

Чтобы читателям было понятно, кратко изложим суть дела.

11 февраля 2016 года в Управление ГНС по Ысык-Атинскому району поступило заявление об аннулировании регистрации по НДС, подписанное директором ОсОО "Карион ЗиЛ" А.А.Рыскуловым (то есть Акбаром Розиевым, которым он стал в ноябре 2018 года, сменив фамилию) и главным бухгалтером этого же ОсОО Р.Г.Рыскуловой. В заявлении была указана следующая причина – не превышение регистрационного порога по НДС.

Заявление с проставленной печатью ОсОО и пометкой "Для финансовых документов" в управление ГНС по Ысык-Атинскому району сдала главный бухгалтер Рыскулова на основании приказа ОсОО от 1 февраля 2010 года №1 о ее назначении главным бухгалтером предприятия.

Согласно регламенту работы Единого окна налогового органа, налоговый инспектор принял заявление без обсуждения.

Однако А.Розиев (он же А.Рыскулов до ноября 2018 года) и его главный бухгалтер Р.Рыскулова в репортаже пытаются дело представить так, как будто последнюю, по их словам, после подачи заявления об аннулировании регистрации по НДС, "намеренно ввели в заблуждение и подсунули не тот бланк". И что она не знала, что подписывает.

Это заявление главного бухгалтера вызывает по крайней мере недоумение.

Налоговый орган по Ысык-Атинскому району, приняв заявление ОсОО, вынес решение об аннулировании регистрации по НДС 11 февраля 2016 года и выдал его на руки главному бухгалтеру ОсОО Рыскуловой Г.Р., которое вступало в законную силу с 1 марта 2016 года.

Управление ГНС по Ысык-Атинскому району, выдавая вышеуказанное решение, вынесенное на основании заявления ОсОО, не могло знать или предполагать о возможности последовавшего через несколько месяцев, точнее – 22 июня 2016 года – слияния ОсОО "Карион ЗиЛ" и ОсОО "ЗиЛ Компани".

Отметим, что на общем собрании участников ОсОО "Карион ЗиЛ" 29 апреля 2016 года было принято решение за №1 о прекращении деятельности ОсОО в форме присоединения к ОсОО "ЗиЛ Компани". При слиянии ОсОО "Карион ЗиЛ" с ОсОО "ЗиЛ Компани" все активы и имущество ОсОО "Карион ЗиЛ" были переданы правопреемнику ОсОО "ЗиЛ Компани".

Поясняем, что при присоединении одного юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

Согласно передаточному акту от 29 апреля 2016 года, утвержденному решением учредителей ОсОО "Карион ЗиЛ", на момент аннулирования регистрации по НДС на балансе данного общества имелись активы и имущество общей балансовой стоимостью основных средств в сумме 55 млн 984 тыс. 235 сомов.

4 апреля 2017 года по результатам камеральной проверки налоговой службы было вынесено решение, согласно которому ОсОО был доначислен налог на прибыль в сумме 195 тыс. 493 сомов, НДС – 6 млн 718 108 сомов и пеня – 1 млн 676 тыс. 446 сомов.

По состоянию на 18 февраля 2018 года доначисленная сумма со штрафными санкциями составила 8 млн 590 тыс. 47 сомов. В связи с этим заявление А.Розиева о том, что "за несколько лет, пока шли судебные разбирательства, копилась пеня, в результате "ЗИЛ" задолжал государству более 100 миллионов сомов", далеко не соответствует действительности.

А.Розиев заявляет в ходе репортажа о том, что "дерегистрация НДС – это и есть фактическое уничтожение фирмы". То есть решение налогового органа о дерегистрации НДС, вынесенное на основании заявления об аннулировании регистрации по НДС, он преподносит так, будто юридическое лицо ОсОО "Карион Зил" до слияния с ОсОО "ЗиЛ Компани" было уничтожено как фирма. А значит, по логике А.Розиева, налоговый орган незаконно доначислил налоги и пеню.

Поясняем, что дерегистрация, то есть аннулирование регистрации по НДС – это есть аннулирование регистрации по налогу на добавленную стоимость. И только. То есть дерегистрация не означает закрытие фирмы в целом.

Субъект, осуществляющий экономическую деятельность, обязан зарегистрироваться как налогоплательщик НДС, если в течение 12 месяцев он осуществлял поставки товаров, работ и услуг, стоимость которых составила сумму, превышающую 8 млн сомов. Провести дерегистрацию ОсОО как плательщика НДС можно в нескольких случаях, в том числе по заявлению самого налогоплательщика или по решению налогового органа (при не представлении отчета в течение 2 месяцев).

Несмотря на то, что прошли предусмотренные сроки на обжалование решения УГНС об аннулировании регистрации по НДС ОсОО "ЗиЛ Компани", это ОсОО обратилось в Чуйский межрайонный суд с иском о признании недействительным решения Управления ГНС по Ысык-Атинскому району.

1 февраля 2018 года решением Чуйского межрайонного суда иск ОсОО "ЗиЛ Компани был полностью удовлетворен. 4 июля 2018 года Чуйский областной суд оставил решение первой инстанции в силе в пользу налогоплательщика.

Однако Постановлением Верховного суда от 19 октября 2018 года решения первой и второй инстанций судов были отменены и дело направлено на новое рассмотрение в Чуйский межрайонный суд.

Рассмотрение дела в Чуйском межрайонном суде назначено на 27 февраля 2019 года.

Появление вышеуказанного репортажа перед предстоящим заседанием межрайонного суда, где А.Розиев своими заявлениями преднамеренно вводит в заблуждение общественность и журналистов, пытаясь сформировать негативное общественное мнение против законных действий Налоговой службы, можно расценивать как попытку генерального директора ОсОО оказать давление на суд.

Вызывает сожаление, что журналисты телеканала при подготовке своего репортажа не разобрались в сути проблемы, допустив в своей передаче недостоверные и непроверенные факты.

Кроме того, экономический спор между налогоплательщиком и налоговой службой пока находится на рассмотрении в судебном органе. И только суд может вынести решение о правомерности действий как ОсОО, так и налоговой службы.

В заключение считаем необходимым добавить, что руководство горнолыжной фирмы в 2018 году обращалось в органы прокуратуры с заявлением возбудить уголовное дело в отношении сотрудников налогового органа. Однако 18 декабря 2018 года прокуратурой Исык-Атинского района было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении работников управления ГНС по Ысык-Атинскому району из-за отсутствия состава преступления.

Пресс-служба ГНС