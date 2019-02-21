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Верховный суд пересмотрит дело Эрнеста Карыбекова

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- Бакыт Стамов
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В Верховном суде 26 февраля текущего года будет пересматриваться дело эксперта в области энергетики Эрнеста Карыбекова, которого осудили за государственную измену. Об этом редакции VB.KG сообщил глава Комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, ранее он обратился в суд с ходатайством о пересмотре срока его заключения в связи со вступлением в силу нового УПК.

- Будем надеяться, что суд примет справедливое и объективное решение. Ведь ни для кого не секрет, что Карыбекова осудили за его открытые суждения и критику в отношении энергомафии, которую сформировали госчиновники и депутаты. То есть попросту ему хотели заткнуть рот. Поэтому мы надеемся, что президент, который взял курс на борьбу с коррупцией, поспособствует освобождению человека, который имеет объективное мнение на ситуацию в энергетике страны, - сказал Аргымбаев.

Напомним, в 2016 году эксперта в области энергетики Эрнеста Карыбекова обвинили в государственной измене. Ему дали 20 лет заключения.


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URL: https://www.vb.kg/376886
Теги:
Верховный суд, заключенные, энергетика, Кыргызстан, политика, Сапар Аргымбаев
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Комментарии
Маратик
21.02.2019, 13:44

Блин Атамбаева надо посадить он просто так раде прикола людей ористовывал и судил, теперь когда он ушол с поста президента такое ощюшение что он сидел просил деньги в долг и по приколу судил тех кто против! 

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Махан
21.02.2019, 17:27

Маратик

Блин Атамбаева надо посадить он просто так раде прикола людей ористовывал и судил, теперь когда он ушол с поста президента такое ощюшение что он сидел просил деньги в долг и по приколу судил тех кто против! 

Вы там с белого дома совсем х...й вытаскивать забываете. Какой прикол? Он на узбеков работал, предатель он, таскал инфу туда к ним. Готовился к госперевороту! Вы о чем ? 

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