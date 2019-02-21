Верховный суд пересмотрит дело Эрнеста Карыбекова

В Верховном суде 26 февраля текущего года будет пересматриваться дело эксперта в области энергетики Эрнеста Карыбекова, которого осудили за государственную измену. Об этом редакции VB.KG сообщил глава Комитета по защите политзаключенных Сапар Аргымбаев.

По его словам, ранее он обратился в суд с ходатайством о пересмотре срока его заключения в связи со вступлением в силу нового УПК.

- Будем надеяться, что суд примет справедливое и объективное решение. Ведь ни для кого не секрет, что Карыбекова осудили за его открытые суждения и критику в отношении энергомафии, которую сформировали госчиновники и депутаты. То есть попросту ему хотели заткнуть рот. Поэтому мы надеемся, что президент, который взял курс на борьбу с коррупцией, поспособствует освобождению человека, который имеет объективное мнение на ситуацию в энергетике страны, - сказал Аргымбаев.

Напомним, в 2016 году эксперта в области энергетики Эрнеста Карыбекова обвинили в государственной измене. Ему дали 20 лет заключения.