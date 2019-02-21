Впервые в КР пройдет KFC Battle. Победителей ждет поездка в Европу

Кыргызстан впервые примет участие в Чемпионате KFC по футболу, который проходит в рамках масштабного международного проекта KFC Battle. Победители соревнований определятся в ходе финала в мае этого года, который пройдет на центральной площади Бишкека, где для этого специально будет установлено футбольное поле. Их ждет суперфинал в Москве, где борьба пойдет уже за главный приз – футбольную спортивно-образовательную поездку в Испанию.

Что такое KFC Battle?

KFC Battle – это международный спортивный и культурно-образовательный проект бренда KFC. Это уникальная стартовая платформа, которая позволяет молодежи реализовать себя, понять в чем они действительно сильны и найти единомышленников. За 7 лет KFC Battle объединил более 750 тысяч участников и гостей из 8 стран и 3 тысяч населенных пунктов России и СНГ. Проект был удостоен более 20 российских и международных наград. В этом году участники будут соревноваться в семи номинациях: киберспорт, рэп, футбол, волонтерство, стритбол, вокал и блогинг.

Кто может принять участие в соревнованиях?

Принять участие в KFC Battle может любой желающий в возрасте от 14 до 30 лет (для категории "Киберспорт" возрастная планка поднята до 35 лет), зарегистрировавшись на сайте kfcbattle.com. По всем направлениям, кроме спортивных, участники должны оформить видео-анкету, где продемонстрируют свой талант. Профессиональное жюри выберет лучших претендентов, которые поедут в Москву для участия в финальных баттлах. Что касается участников Чемпионата KFC по футболу, они будут соревноваться в трех категориях: юноши от 14 до 16, девушки от 14 до 30 и парни от 17 до 30. Заявки принимаются от команд их 5-7 игроков (5 основных и не более двух запасных). По правилам, в одной команде должно быть не более двух профессиональных футболистов.

В центре внимания – футбол

Основной темой первого KFC Battle в Кыргызстане станет футбол. Отборочные соревнования начнутся 1 марта и будут еженедельно проходить на стадионе "Динамо" в Бишкеке. Организаторы обещают, что это будет не обычное спортивное мероприятие, а настоящий праздник для любителей спорта, музыки и активного отдыха. Кроме футбольных игр зрители смогут принять участие в культурно-развлекательной программе, послушать музыку и вкусно поесть. Кстати, для участников организаторы обещают бесплатное угощение и напитки.

"На KFC Battle по футболу мы планируем привлечь более 200 любительских команд со всего Кыргызстана. До нас такого еще никто не делал. Были отдельные чемпионаты, где участвовали 10-15 команд, но соревнования такого масштаба пройдут в Кыргызстане впервые!", – сообщил на пресс-конференции в Бишкеке генеральный директор компании Food Dream, официально представляющей сеть ресторанов KFC в Кыргызстане, Павел Морозов.

Официальным партнером KFC Battle в Кыргызстане является еще один всемирно известный бренд – PEPSI, который представлен компанией RG Brands.

Что еще интересного ждет молодежь?

Участников всех баттлов будут сопровождать наставники. В новом сезоне KFC Battle наставником в категории "Футбол" стал Евгений Савин – российский футболист, телеведущий, комментатор и блогер.

Категорию "Рэп" возглавляет кумир молодежи Баста. Наставником вокалистов является певица и продюсер собственного шоу Катя IOWA. Наставником волонтеров был выбран музыкант, актер, режиссер и Посол доброй воли от Всемирного молодежного совета ООН Алексей Воробьев. Категорию "Киберспорт" возглавляет комментатор, аналитик, один из самых популярных стримеров СНГ Андрей Dread Голубев. "Стрибол" получил в наставники чемпиона NBA, центрового игрока клуба "Орландо Мэджик" Тимофея Мозгова.

Регистрация участников уже началась. Соревнования в категории "Футбол" для Кыргызстана стартуют 1 марта. Международный футбольный суперфинал состоится в июле в Москве, и у наших ребят есть все шансы туда попасть!

Узнать о регистрации футбольных команд подробнее можно по специальному номеру проекта KFC Battle в Кыргызстане +996 550 880 128, а также на страничках KFC Кыргызстан в социальных сетях в Facebook и Instagram .

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