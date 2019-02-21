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Казахстан предупреждал о намерении вести запрет на овощи и фрукты из КР

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- Екатерина Улитина
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Месяц назад Казахстан предупреждал кыргызстанских чиновников о возможном вводе запрета на фрукты и овощи из Кыргызстана. Об этом на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, 24 января представители фитосанитарной службы КР по приглашению казахской стороны посетили Астану. На встрече был подписан протокол о том, что в течение месяца должен быть разработан и принят план для контроля вывоза продукции из Кыргызстана в Казахстан. Еще одним пунктом оговаривалось, что в случае невыполнения договоренности Казахстан введет ограничение на ввоз.

- Еще в прошлом году Казахстан информировал, что подконтрольная продукция поступает без сопроводительных справок. Дело в том, что некоторые фермеры пользовались отсутствием постов на границах и провозили продукцию без сертификатов и маркировок. Фитосанитарная служба должна была обеспечить достоверный порядок контроля выдачи сертификатов и маркировки продукции. Рядом с границами были оборудованы фитосанитарные посты, но сегодня из СМИ узнали, что ограничения все-таки были введены, - сказал Олег Панкратов.

В пресс-службе Министерства сельского хозяйства VB.KG сообщили, что ведомство не получало официальных уведомлений от Казахстана о запрете на ввоз продукции из КР. В пресс-службе добавили, что сейчас руководители соответствующих ведомств ведут переговоры с казахстанскими коллегами.

Напомним, 19 февраля Казахстан ввел ограничение на ввоз картофеля, яблок и хурмы из Кыргызстана на свою территорию.


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URL: https://www.vb.kg/376888
Теги:
Казахстан, экспорт, Кыргызстан, фитосанитарный контроль, Минсельхоз, Минэкономики, Олег Панкратов
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Комментарии
Правда
21.02.2019, 17:36

Так почему тогда не приняли надлежащие меры по предотвращении запрета провоза сельско хозяйственного продукта  на территории РК. ЖИРНЫЙ ВОПРОС?

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