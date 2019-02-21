Нацэнергохолдинг ответил на "недовольства" дочерних компаний

Позиция Национального энергохолдинга относительно опубликованной в интернет ресурсах информации о существующих недовольствах в дочерних обществах Национального энергохолдинга от 20 февраля 2019 года:

Национальный энергохолдинг сообщает, что копия официального письма, адресованного Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики, которое было опубликовано в интернет ресурсах 20 февраля 2019 года, получено представителем Ассоциации миноритарных акционеров при обращении в Национальный энергохолдинг.

Национальный энергохолдинг придерживается принципов открытости и прозрачности в своей деятельности и выражает недоумение, что сведения, переданные официальным путем, были выданы как "инсайдерская информация".

Относительно содержания указанного письма отмечаем, что во исполнение Распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2016 года № 352-р письмом Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса от 30.09.2016 года №04/1404 было определено, что средства на содержание Национального энергохолдинга должны учитываться при формировании тарифов для энергокомпаний.

На основании вышеуказанного Распоряжения Правительства Кыргызской Республики и в соответствии с пунктом 2 ст.6 Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" и пункта 1 статьи 150 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики (хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом) взаимодействие между Национальным энергохолдингом и энергокомпаниями осуществляется на основании договора.

Финансирование Национального энергохолдинга за счет тарифов осуществлялось на основании заключенных договоров до 2019 года. Начиная с 2019 года финансирование деятельности Национального энергохолдинга за счет тарифов на электро- и теплоэнергию не производится.

Подчеркиваем, что все конструктивные предложения по улучшению показателей прибыльности и устранению необоснованных расходов в энергокомпаниях приветствуются Национальным энергохолдингом. Более того, оптимизация затрат в энергосекторе является главной задачей, поставленной Национальным энергохолдингом перед дочерними обществами.

Национальный энергохолдинг как главный акционер энергокомпаний, в первую очередь заинтересован в получении прибыли и улучшении финансового состояния своих дочерних обществ. В этом направлении Национальным энергохолдингом совместно с энергокомпаниями достигнуты очевидные результаты. Так, если в 2015 году дефицит энергосектора составлял 7,8 млрд сом, то после предпринятых Национальным энергохолдингом мер по сокращению расходов и увеличению доходов энергокомпаний, дефицит снизился до 1,2 млрд. сом. Таким образом, совокупный эффект от нашей работы выражается в 6,6 млрд сомов.

Относительно якобы имеющихся недовольств политикой Национального энергохолдинга со стороны дочерних обществ сообщаем следующее.

В ходе проверки по внедрению и переходу на программу "1С Бухгалтерия 8.2/8.3 в ОАО "Жалалабатэлектро" выявлены факты финансовых нарушений в части оприходования денежных средств, поступивших с не бытовых абонентов в сумме 15 772 700 сомов.

Соответствующие материалы переданы в органы внутренних дел, ведутся следственные мероприятия.

В целях недопущения подобных нарушений Национальным энергохолдингом инициируются соответствующие проверки во всех распределительных энергокомпаниях.

Национальный энергохолдинг при выявлении нарушений финансового характера немедленно и постоянно передает материалы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Стремление Национального энергохолдинга скоординировать работу энергокомпаний в целях экономии и консолидации финансовых средств, оптимизации структур управления сталкивается с сопротивлением тех, кто злоупотребляет служебными полномочиями в угоду личных интересов, а то и вовсе материального незаконного обогащения за счет энергосектора страны.

Этим объясняются нападки в сторону Национального энергохолдинга, что для нас является предсказуемым, но не столь значительным, чтобы не продолжать работу во благо и с целью развития энергосектора страны.

Вместе с тем, Национальный энергохолдинг отмечает, что возникающие периодически попытки очернить результаты нашей деятельности не только не способствуют разрешению накопившихся проблем в энергосистеме, но и становятся дестабилизирующим элементом в успешном прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.

Пресс-служба Национального энергохолдинга