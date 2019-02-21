Погода
$ 69.70 - 69.81
€ 78.87 - 79.57

Нацэнергохолдинг ответил на "недовольства" дочерних компаний

301  3
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Позиция Национального энергохолдинга относительно опубликованной в интернет ресурсах информации о существующих недовольствах в дочерних обществах Национального энергохолдинга от 20 февраля 2019 года:

Национальный энергохолдинг сообщает, что копия официального письма, адресованного Государственному агентству по регулированию топливно-энергетического комплекса при Правительстве Кыргызской Республики, которое было опубликовано в интернет ресурсах 20 февраля 2019 года, получено представителем Ассоциации миноритарных акционеров при обращении в Национальный энергохолдинг.

Национальный энергохолдинг придерживается принципов открытости и прозрачности в своей деятельности и выражает недоумение, что сведения, переданные официальным путем, были выданы как "инсайдерская информация".

Относительно содержания указанного письма отмечаем, что во исполнение Распоряжения Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2016 года № 352-р письмом Государственного агентства по регулированию топливно-энергетического комплекса от 30.09.2016 года №04/1404 было определено, что средства на содержание Национального энергохолдинга должны учитываться при формировании тарифов для энергокомпаний.

На основании вышеуказанного Распоряжения Правительства Кыргызской Республики и в соответствии с пунктом 2 ст.6 Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" и пункта 1 статьи 150 Гражданского Кодекса Кыргызской Республики (хозяйственное общество признается дочерним, если другое (основное) хозяйственное общество или товарищество в силу преобладающего участия в его капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом) взаимодействие между Национальным энергохолдингом и энергокомпаниями осуществляется на основании договора.

Финансирование Национального энергохолдинга за счет тарифов осуществлялось на основании заключенных договоров до 2019 года. Начиная с 2019 года финансирование деятельности Национального энергохолдинга за счет тарифов на электро- и теплоэнергию не производится.

Подчеркиваем, что все конструктивные предложения по улучшению показателей прибыльности и устранению необоснованных расходов в энергокомпаниях приветствуются Национальным энергохолдингом. Более того, оптимизация затрат в энергосекторе является главной задачей, поставленной Национальным энергохолдингом перед дочерними обществами.

Национальный энергохолдинг как главный акционер энергокомпаний, в первую очередь заинтересован в получении прибыли и улучшении финансового состояния своих дочерних обществ. В этом направлении Национальным энергохолдингом совместно с энергокомпаниями достигнуты очевидные результаты. Так, если в 2015 году дефицит энергосектора составлял 7,8 млрд сом, то после предпринятых Национальным энергохолдингом мер по сокращению расходов и увеличению доходов энергокомпаний, дефицит снизился до 1,2 млрд. сом. Таким образом, совокупный эффект от нашей работы выражается в 6,6 млрд сомов.

Относительно якобы имеющихся недовольств политикой Национального энергохолдинга со стороны дочерних обществ сообщаем следующее.

В ходе проверки по внедрению и переходу на программу "1С Бухгалтерия 8.2/8.3 в ОАО "Жалалабатэлектро" выявлены факты финансовых нарушений в части оприходования денежных средств, поступивших с не бытовых абонентов в сумме 15 772 700 сомов.

Соответствующие материалы переданы в органы внутренних дел, ведутся следственные мероприятия.

В целях недопущения подобных нарушений Национальным энергохолдингом инициируются соответствующие проверки во всех распределительных энергокомпаниях.

Национальный энергохолдинг при выявлении нарушений финансового характера немедленно и постоянно передает материалы в правоохранительные органы для дачи юридической оценки.

Стремление Национального энергохолдинга скоординировать работу энергокомпаний в целях экономии и консолидации финансовых средств, оптимизации структур управления сталкивается с сопротивлением тех, кто злоупотребляет служебными полномочиями в угоду личных интересов, а то и вовсе материального незаконного обогащения за счет энергосектора страны.

Этим объясняются нападки в сторону Национального энергохолдинга, что для нас является предсказуемым, но не столь значительным, чтобы не продолжать работу во благо и с целью развития энергосектора страны.

Вместе с тем, Национальный энергохолдинг отмечает, что возникающие периодически попытки очернить результаты нашей деятельности не только не способствуют разрешению накопившихся проблем в энергосистеме, но и становятся дестабилизирующим элементом в успешном прохождении осенне-зимнего периода 2018-2019 гг.

Пресс-служба Национального энергохолдинга


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/376890
Теги:
парламент, тарифы, энергетика, Аида Исмаилова, Кыргызстан, Нацэнергохолдинг, Расул Умбеталиев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Тимур
21.02.2019, 15:47

Интересно,а какие такие договора между Нацэнергохолдингом и его дочерними компаниями существуют. О чем их содержание? Как они отчитываются за проделанную работу перед энергокомпаниями? Все это нужно будет анализировать и передавать ОГЛАСКЕ.

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Станиславский К.С.
21.02.2019, 15:55

"Не верю!"

+1
Цитировать
Жалоба модератору
Рыся
21.02.2019, 17:15

"...материальным и незаконным обогащением за счет энергосектора страны" как раз таки занимается Нацэнергохолдинг у которого бюджет на 48 человек- 100 миллионов сомов в год. Все незаконно полученные деньги придется возвращать обратно!

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  