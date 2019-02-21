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Лже-сотрудник АКС ГКНБ пытался провести проверку Департамента Минтранса

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- ВБ
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20 февраля 2019 года АКС ГКНБ в ходе оперативно-оперативных мероприятий задержан гражданин КР М.Н.К., 1980 г.р., который представляясь сотрудником АКС, намеревался незаконно провести проверку финансово-хозяйственной деятельности в дорожно-эксплуатационных управлений Регионального отдела №3 по Таласской области Департамента дорожного хозяйства при Министерстве транспорта и дорог КР.

Установлено, что задержанный и ранее используя поддельные документы - удостоверение сотрудника АКС ГКНБ и постановление о проведении проверок, систематически осуществлял незаконные проверки государственных учреждений в разных регионах республики, с целью получения материальных вознаграждений за сокрытие якобы выявленных нарушений.

Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного ст.359 "Подделка и использование заведомо подложного официального документа " УК КР.

Задержанный водворен в ИВС УВД Таласской области.

Ведется следствие.

АКС ГКНБ просит всех пострадавших граждан от данного лица обратиться в дежурную службу по телефону: (0312) 66-04-75, а также в территориальные управления (телефоны доверия), работающие в круглосуточном режиме:

• Чуйская область (0312) 54-07 19:

• Жалал-Абадская область: (03722) 5-60-49;

• Ошская область: (03222) 2-30-78;

• Иссык-Кульская область: (03922) 5-11-80;

• Таласская область: (03422) 5-20-43;

• Нарынская область: (03522) 5-08-49;

• Баткенская область: (03622) 5-00-33.


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URL: https://www.vb.kg/376893
Теги:
афера, задержание, мошенничество, проверки, АКС ГКНБ, Кыргызстан
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