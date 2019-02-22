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Более 85 тысяч детей оставлены мигрантами на родственников

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- Оксана Гут
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В каждой третьей семье совершается насилие в той или иной форме. Об этом в рамках круглого стола "Предупреждение насилия в отношении детей, а также профилактики детской преступности" заявила вице-спикер Жогорку Кенеша Аида Касымалиева.

По статистике, которую озвучила парламентарий, 72% опрошенных детей подвергались семейному насилию. Из них 39% - психическому, 37% - физическому, 1,6% - сексуальному насилию. 50% сталкивались с оскорблениями со стороны членов семьи.

- Основными причинами насилия в отношении детей, по данным экспертов, является бедность, которая приводит к озлобленности, и безработица. Родители вынуждены уезжать на заработки в другую страну и оставлять детей престарелым родителям, родственникам и даже малознакомым людям, - отметила Касымалиева.

К слову, как известно, премьер-министр после случаев избиения до смерти малолетних детей родственниками поручил организовать подворовые обходы и выявить семьи, где живут дети трудовых мигрантов. Как информировали в Министерстве труда и социального развития, на сегодня уже зарегистрировано 85 тысяч 904 ребенка, оставшихся без родительского контроля. Больше всего из них проживает в Ошской области - порядка 23 тыс. детей.


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URL: https://www.vb.kg/376895
Теги:
дети, Ошская область, правительство, семейное насилие, трудовая миграция, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, Министерство социального развития
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