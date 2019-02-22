Директора школы отстранили после слов депутата о домогательствах к детям

Руководителей турецкой школы в Бишкеке отстранили от работы. В учебном заведении спецкомиссия проведет инспекционную проверку. Об этом сообщает посольство Турции в Кыргызстане.

- В связи с утверждениями, опубликованными в некоторых средствах массовой информации, безотлагательно было начато разбирательство по данному вопросу, директор и заместители директора данного учебного заведения были отстранены от занимаемых должностей и вместо них была назначена новая временная администрация. Посредством инспекторов, которые прибудут из Турции, будет проведена необходимая инспекционная проверка, - говорится в заявлении посольства.

В посольстве отметили, что компетентные государственные органы Кыргызстана участвуют в проверке учебного заведения.

Отметим, бишкекско-турецкая начальная школа, расположенная в микрорайоне Джал на территории университета "Манас", не имеет отношения к школам "Сепат" или фонду "Маариф". В пресс-службе КТУ "Манас" VB.KG подтвердили, что школа действительно находится на территории университета, но административно и юридически к ним не относится. Также от начальной школы отказались в Кыргызско-Турецком Анадолийском лицее, отметив, что у них обучаются дети с 8 по 11 класс.

В Министерстве образования пока не комментируют инцидент в школе и также пока не подтвердили информацию о наличии у нее лицензии. В управлении образования Бишкек VB.KG ответили, что школа, о которой идет речь, к ним не относится.

Напомним, 21 февраля депутат Ирина Карамушкина на заседании ЖК попросила создать межведомственную комиссию по проверке бишкекско-турецкой школы. Родители 9-летнего воспитанника этой школы пожаловались на то, что ребенок рассказывает о домогательствах сексуального характера со стороны директора школы. Кроме того, по словам депутата, в Министерстве образования не знают ничего об этом учебном заведении. В милиции также пока не комментируют информацию.