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В Бишкеке начали установку допсекций в рамках проекта "Безопасный город"

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- ВБ
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Мэрия города Бишкек начала работу по установке допсекций в рамках проекта "Безопасный город".

Такое решение было принято во время рабочего совещания по организации движения транспорта на перекрестках столицы.

Дополнительные дорожные знаки и дополнительные секции светофорных объектов будут установлены на следующих перекрестках:

- перекресток 7 Апреля - Горького (дополнительная секция, поворот налево, с севера на юг, 4 полосы);

- перекресток Курманжан-Датка - Чуй (передвинуть светофоры и увеличить время дополнительных секций);

- перекресток Чуй - Фучика (поворот со второй полосы налево, с запада на восток).

Также в целях разгрузки движения на западной стороне улицы Исанова между проспектом Чуй и Киевской уже установлен знак "Остановка запрещена". На перекрестке проспекта Чуй и улицы Фучика ведутся работы по устранению второй стоп-линии, он тоже приводится в соответствие согласно знаку "Стоп".

В первой декаде марта начнется реализация второго этапа проекта БГ, в рамках которого мэрия города Бишкек приведет в соответствие ГОСТу еще 9 городских перекрестков:

- пересечение улиц Боконбаева - Манаса

- пересечение улиц Чуй - Манаса

- пересечение улиц Чуй – Павлова

- пересечение улиц Жибек Жолу - Манаса

- пересечение улиц Махатма Ганди – Боталиева

- пересечение улиц Жибек Жолу – Курмажан Датка

- пересечение улиц Ахунбаева – Байтик Баатыра

- пересечение улиц Чуй - Абдрахманова

- пересечение улиц Байтик Баатыра – М. Горький

С целью последовательного ввода системы в эксплуатацию реализация проекта разделена на 4 этапа. Начало реализации второго этапа запланировано на март текущего года. Всего по проекту планируется установить камеры на 38 перекрестках города. Исполнителем проекта выступает АО "Концерн радиостроения "Вега".

Дорогие горожане! Будьте внимательны на дорогах и соблюдайте правила дорожного движения, обязательно обращайте своё внимание на дорожные знаки и разметку.


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URL: https://www.vb.kg/376909
Теги:
дороги, светофоры, штраф, автомобили, Безопасный город, мэрия
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Комментарии
Барат
22.02.2019, 17:55

Мда молодцы хотя лучше чем не чего, в таком духе надо продолжить в будущем.

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