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Водитель насмерть сбил человека и скрылся с места происшествия

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- Оксана Гут
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Задержан подозреваемый в смертельном автонаезде на пожилого мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, 12 февраля примерно в 7:50 часов в Московское РОВД поступило сообщение по факту обнаружения трупа на 36 км автодороги Бишкек-Чалдовар в селе Беловодское Московского района.

На место выехала следственно-оперативная группа ОВД Московского района, в ходе осмотра трупа были обнаружены видимые телесные повреждения: множественные раны, переломы в нескольких частях тела.

Факт автонаезда был зарегистрирован в ЕРПП по признакам преступлений, предусмотренных статьей 297 (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации автотранспортных средств) УК КР.

Следственной службой были даны соответствующие поручения для выяснения всех обстоятельств дела.

В ходе досудебного производства личность погибшего мужчины была установлена, им оказался 64-летний А.Н. уроженец Ошской области, проживающий в Московском районе Чуйской области.

По итогу оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Московского района была установлена и личность подозреваемого - им оказался 32-летний Н.У. житель Токмака Чуйской области.

По предварительной версии милиции, водитель автомашины марки "Мерседес-Бенц", сбив мужчину насмерть, скрылся с места ДТП. Московским районным судом Н.У. избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Автомашина водворена на штрафстоянку.

В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. По материалу уголовного дела проводится досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/376917
Теги:
Кыргызстан, Чуйская область, ДТП, автонаезд, погибшие, уголовная ответственность, следствие, ГУВД
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