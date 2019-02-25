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16-летняя Бегайым больше месяца назад вышла в школу и не вернулась

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- Оксана Гут
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Уже больше месяца Аламединский районный отдел внутренних дел Чуйской области разыскивает без вести пропавшую Бегайым Эдуард кызы 2003 года рождения.

Подросток 24 января 2019 года примерно в 13:00 часов вышла из дома, расположенного в ж/м Кырман, в школу города Бишкек и не вернулась.

Приметы: рост 165-168 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные - каре.

Была одета: куртка красного цвета, черные джинсовые брюки, на ногах ботинки темно-синего цвета.

ГУВД Чуйской области просит всех, кто располагает информацией о местонахождении Бегайым сообщить по телефонам: дежурная часть ОВД Аламединского района 0(312) 36-35-27, СКМ розыск 0(312)36-35-23, 0(550) 51-09-05, 0(704) 31-25-05, 0(550) 34-33-63 или в 102.

Как выяснилось, девочка уходила из дома не раз.


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URL: https://www.vb.kg/376918
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, розыск, Чуйская область, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок
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