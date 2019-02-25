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Мамасалиев: Выше 6 этажа Белого Дома оппозиция не прыгает

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- Бакыт Стамов
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Сегодня единственным оппозиционером к власти является только Адахан Мадумаров. Об этом на своей странице в соцсети написал экс-посол КР в Южной Корее Кылычбек Султан.

По его словам, по этой причине политик подвергается очернению.

"Несмотря на мое личное отношение к нему, я призываю поддержать Мадумарова", - написал Султан.

Действительно ли экс-спикер ЖК Адахан Мадумаров представляет собой единственную оппозиционную силу в Кыргызстане? К примеру, есть противоположное мнение, что сегодня оппозиционеров не осталось как таковых. Таким взглядом с редакцией VB.KG поделился эксперт по государственному управлению, экс-депутат Алишер Мамасалиев.

- Я не хочу кого-то отдельно выделять. Скажу только, что Атамбаев практически полностью расчистил политическую площадку от оппозиции к власти и до сегодняшнего дня ее как таковой я не вижу. То есть что такое оппозиция в моем понимании? Ее задача состоит предлагать альтернативу политической программы. К примеру, президент выдвигает свою программу развития и реформ. Оппозиция в данном случае предлагает народу Кыргызстана свое видение решения проблемы, альтернативную программу, то есть свое несогласие политическим векторам. А нашей оппозиции хватает только на то, чтобы критиковать Жогорку Кенеш и правительство. Выше 6 этажа Белого Дома она - оппозиция - как правило, не прыгает, - сказал он.

Большинство оппозиционеров, по мнению эксперта, находятся в режиме ожидания.

- Все они хотят попасть в большой проект "2020". Я имею в виду предстоящие парламентские выборы. Поэтому, как я уже говорил, их хватает только на критику депутатов и членов правительства, - добавил Мамасалиев.

Отметим, ранее в кыргызскоязычной прессе сообщалось, что газета "Супер-Инфо", принадлежащая Кылычбеку Султану, работает на экс-президента Алмазбека Атамбаева и даже продана ему. Сам экс-посол КР в Южной Корее опроверг эту информацию.

Позже отечественные СМИ написали, что экс-спикер Адахан Мадумаров объединился с экс-президентом Алмазбеком Атамбаевым.

Кылычбек Султан не так давно после скандала с чиновницей из Минсоцразвития был в кругу самых обсуждаемых отечественных персон. В частности, он тогда открыто осудил поведение экс-замминистра соцразвития Зууракан Каденовой, которая устроила дебош в самолете в аэропорту Сеула. Позже на пресс-конференции Султан рассказал подробности этого инцидента и заявил о нарушениях в диппредставительствах Кыргызстана, на которые не реагирует руководство МИД. Все это цепочкой повлекло за собой другие скандалы, когда, к примеру, депутаты подняли вопрос по незаконному использованию диппаспортов отечественными чиновниками.

Далее указом президента Кылычбек Султан был снят со своей должности, но не вернулся сразу в Кыргызстан, а заявил о своем намерении просить политического убежища у другой страны. Правда, своей угрозы он так и не выполнил, вернувшись как ни в чем не бывало на родину.


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URL: https://www.vb.kg/376919
Теги:
Адахан Мадумаров, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, оппозиция, Кыргызстан, Кылычбек Султан, Алишер Мамасалиев
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Комментарии
кыке
25.02.2019, 13:33

Султанов нон гранта, Вот ещё один кадр Атамбаева и его уровень Адахам Мадумаров всего на всего, попугай который заговорит за печение два или ни чего.

0
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лида
25.02.2019, 14:07

Эти люди не на что не способны они были и остаются в стороне так как народ не одобряет их

+1
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Ас
25.02.2019, 14:28

Это что за клоун

меня твоя непонимать мадумарыч красавчик

Уважаемый да посол ты в корею заново и опозиционера заберите

+1
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боб
25.02.2019, 16:44

этот султанов клоун, поражаюсь как его вообще куда то назначали

0
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