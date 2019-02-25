Фотоловушки зафиксировали увеличение численности диких животных

В Кыргызстане наблюдается увеличение численности диких животных на охраняемых природных территориях. Об этом свидетельствуют полученные свежие кадры с фотоловушек, установленных на территории природного парка "Алатай", сообщает пресс-служба ГАООСиЛХ.

6 фотоловушек были установлены в январе для отслеживания и мониторинга учета диких животных в рамках реализации проекта ПРООН-ГЭФ по сохранению биоразнообразия на Западном Тянь-Шане.

По фотографиям видно, что на территории природного парка обитают практически все виды редких диких животных.

Необходимо отметить, что на территории природного парка "Алатай" наблюдается увеличение численности кабана. До этого на этой охраняемой природной территории дикого кабана не наблюдалось.

Накануне сотрудники природного парка "Алатай" установили еще 6 фотоловушек по всей территории парка.

Сотрудники ГАООСиЛХ постоянно проводят разъяснительные работы с местными жителями, призывая их к бережному отношению к окружающей среде, растительному и животному миру, а также ведут учет и наблюдение за увеличением или уменьшением тех или иных видов диких животных, птиц и растений.

Общая площадь природного парка "Алатай" составляет 56 тыс. 826 га. Здесь можно встретить такие редкие виды краснокнижных диких птиц и животных, как снежный барс, рысь, дикобраз индийский, каменная куница, медведь белокоготный (тянь-шаньский), беркут, гриф черный, гриф гималайский, бородач, стервятник, балобан, и другие.

Также здесь зарегистрировано около 200 видов позвоночных животных, включая земноводных, рептилий, птиц и более 30 видов млекопитающих, а также более 260 видов растений, из которых 14 видов являются лечебными.

В настоящее время в Кыргызстане обитает более 400 видов редких диких птиц, из них 57 видов занесены в Красную книгу Кыргызстана.