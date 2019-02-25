Президент Жээнбеков наградил посла РФ в КР Крутько медалью "Даңк"

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 25 февраля, принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Кыргызстане Андрея Крутько по случаю завершения его дипломатической миссии в стране.

Он выразил признательность Андрею Крутько за вклад в развитие кыргызско-российских отношений, большую работу в продвижении значимых проектов в Кыргызстане, в том числе в социально-экономической, образовательной, военно-технической сферах и наградил медалью "Даңк" за значимый вклад в укрепление сотрудничества между Кыргызстаном и Россией.

"За время Вашей работы в Кыргызстане кыргызско-российские взаимоотношения вышли на новый уровень сотрудничества. Вы - близкий друг и почетный гость для нашей страны", - отметил Сооронбай Жээнбеков и пожелал дальнейших успехов в работе.

Посол Андрей Крутько выразил благодарность за государственную награду и теплые слова. Он отметил, что годы его дипломатической миссии в Кыргызстане были очень продуктивными.

"Работа здесь кипела всегда. Удалось решить ряд важнейших проблем, в том числе по вступлению Кыргызстана в ЕАЭС. Непосредственно с вами оптимизировали деятельность Российско-Кыргызского фонда развития, обеспечили развитие сотрудничества по всем направлениям. Сделано очень многое для того, чтобы улучшить условия пребывания кыргызских мигрантов на территории России - они теперь не трудовые мигранты, а полноправные работники ЕАЭС", - сказал Андрей Крутько и подчеркнул, что дальнейшие вопросы по&n bsp;включению кыргызстанцев в России в систему медицинского обслуживания и социального обеспечения будут обсуждены на предстоящем заседании межправительственной комиссии.

Президент Сооронбай Жээнбеков и Посол Андрей Крутько также обменялись мнениями по вопросам предстоящего государственного визита Президента России Владимира Путина в Кыргызстан.