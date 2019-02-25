Замакима Октябрьского района Кузнецова стала вице-мэром по соцвопросам

Вице-мэром Бишкека по социальным вопросам назначена Кузнецова Татьяна Анатольевна, ранее она занимала должность заместителя акима Октябрьского района.

Максим Ситников освобожден от должности вице-мэра, курирующего вопросы транспорта, и назначен главой Октябрьского района. Его место в аппарате столичного муниципалитета занял Алымкулов Азизбек Эсенбекович, ранее занимавший должность начальника управления земельными ресурсами.

Вице-мэром по вопросам градостроительства и архитектуры назначен начальник управления капитального строительства Азыгалиев Уланбек Шайлообекович.

На должность начальника общественно-государственного управления капитального строительства переведен Айтымбетов Ренат Калкабаевич, он был акимом Октябрьского района.

Накануне соответствующие распоряжения подписал градоначальник Азиз Суракматов.