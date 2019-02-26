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На что еще пойдут американцы в преддверии приезда Путина?

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- Бакыт Стамов
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Вчерашний приезд первого заместителя помощника Госсекретаря США Элис Уэллс и подписание соглашения о возврате 4,6 миллионов долларов без всякого сомнения связаны с предстоящим приездом президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился эксперт в области геополитики Мурат Бейшенов. По его словам, американцы всегда стараются играть на опережение.

- Я, конечно, не могу это категорично утверждать, но на 70 процентов убежден в своей правоте. Есть определенная закономерность. Как только намечаются какие-либо крупные мероприятия в рамках ОДКБ, СНГ и так далее, то американцы всегда начинали играть на опережение, идя нам навстречу в каких-либо вопросах. И наш пыл окончательно определиться с внешним вектором начинал спадать. Ведь сколько лет прошло, могли ведь и сразу отдать, но нет, американцы ждали подходящего случая. США - очень прагматичный народ, каждый доллар они потратят с выгодой, - отметил Бейшенов.

Приезд Владимира Путина в Кыргызстан, продолжил эксперт, будет очень значимым событием.

- Российский президент едет с пакетом предложений сотрудничества в различных областях, будь то экономика, энергетика, вооруженные силы и так далее. То, что это будет важное мероприятие, доказывает также тот факт, что наш президент Сооронбай Жээнбеков ранее летал в Санкт-Петербург (а позже и в Сочи - ред.), чтобы обсудить предстоящую встречу. Вот поэтому американцы так быстро среагировали. Не исключено, что до 30 марта они еще что-нибудь нам подкинут. Возможно даже спишут долги, - добавил Мурат Бейшенович.

Напомним, вчера Кыргызстан и США подписали соглашение о возврате 4,6 миллионов долларов, похищенных во времена режима Курманбека Бакиева. Церемония подписания документа состоялась в Министерстве финансов КР.

Соединенные Штаты Америки представляла первый заместитель помощника Государственного секретаря Элис Уэллс, Кыргызстан - министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева.


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URL: https://www.vb.kg/376936
Теги:
Владимир Путин, Евгений Гуревич, Курманбек Бакиев, Сооронбай Жээнбеков, Россия, США, Кыргызстан
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Комментарии
007
26.02.2019, 12:04

самое прикольное, что бакиевы вывели миллиарды, а они нам хотят дать почти 5 миллионов и это делают так помпезно, будто 4 миллиарда вернули! А тем временем сша объявило, что максим бакиев белее молока. А то что Лукашенко защищает Бакиева Курманбека и его семью вообще не их дело, будто ничего и не было, хотя они же борцы за справедливость как бы. Не хорошо, что сша так делают, что-то они хотят взамен. А тем временем наши силовики не смогли выбить денег с Адиля Тойгонбаева, зять Акаева, казахи наших послал! 

+2
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Наргиз
26.02.2019, 12:06

Надеюсь эти деньги не пойдут в карман наших чиновников.

+2
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Гражданин
26.02.2019, 12:17

Россия попыталась закрепиться в венесуеле поддерживая из за всех сил казнокрада и коррупционера мадуро который довел свой народ до нищеты и голода что колумбия, бразилия и чили начали отправлять туда гум помощь, через несколько дней к власти там придет Гуайдо которого сша и ес поддерживает а россия вложила туда 6 млрд рублей инвестиций, если Гуайдо победит 6 млрд рублей россия не получит так как этот счет в банке Гуайдо заблокирует и россия никогда эти деньги не увидет, россия хотела там закрепиться как ссср на кубе но сша этому не позволят)))

-1
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Доку
26.02.2019, 12:21

НУ  как всегда козу ачыктар у нас своем репертуаре.

0
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зап/части для ТНВД -
26.02.2019, 12:54
Карма: +87
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 137
Минусов: 50
Комментариев: 184

Гражданин

Россия попыталась закрепиться в венесуеле поддерживая из за всех сил казнокрада и коррупционера мадуро который довел свой народ до нищеты и голода что колумбия, бразилия и чили начали отправлять туда гум помощь, через несколько дней к власти там придет Гуайдо которого сша и ес поддерживает а россия вложила туда 6 млрд рублей инвестиций, если Гуайдо победит 6 млрд рублей россия не получит так как этот счет в банке Гуайдо заблокирует и россия никогда эти деньги не увидет, россия хотела там закрепиться как ссср на кубе но сша этому не позволят)))

Как только не по сценарию сша---так сразу плохой Мадуро.........

сша кого хочешь заведут непонятно куда

+1
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Читатель
26.02.2019, 13:06

Американцы вернут 4,6 миллионов долларов, а наши чиновники их разворуют.

+3
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Ислам
26.02.2019, 13:27

Бесплатный сыр только в мышеловке. Наши чинуши это крысы, а деньги это сыр в мышеловке

+2
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Гражданин
26.02.2019, 13:39

Зап/части ты похож на российского чиновника у которого спросили-"почему в россии такие плохие дороги, коррупция и криминал?" а российский чиновник отвечает-"во всем виноваты американцы проклятые"))) российская власть во всех своих бедах и ошибках винят сша, а что удобно главное российская власть не виновата)))

+1
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Читатель Вечерки
26.02.2019, 13:44

Надо дружить с Казахстаном, Россией, Китаем, Узбекистаном, США, Германией, Японией, Канадой, Украиной и со всему остальными странами, кроме Сомали.

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Базаркул
26.02.2019, 13:47

Эки тоонун чобун энсеген кийик ачка олуптур дейт.Урматтуу кыкебайлар тордогу,саясатты мээнерди иштетип жургузгуло

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антифа
26.02.2019, 13:52

to Гражданин В настоящее время лживой госдеповской пропаганде верит лишь самый последний лох, даже из тех, ком платят. Если подавляющее большинство народа и , что немаловажно, армия,поддерживают своего законноизбранного президента в Колумбии - значит все не так, как нам пытаются представить янки. Да и в ЕС не все страны поддержали Гуайдо. Так что вы гражданин соврамши.

+2
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илья
26.02.2019, 13:54

Но дело в том что америкосы думают о своем народе но на другие народы они плевать хотели они для прикола устраивают войны странам которые в плохом экономическо и политическо плане. Так что нам будет правильно доверится Россие 

+2
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Тилек
26.02.2019, 14:34

Я право, не знаю всю подноготную отношений двух великих держав России и Америки, но одно я точно знаю, что мир поделить не возможно, так что давайте дружить!!!

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Гражданин
26.02.2019, 14:36

To антифа, на сторону Гуайдо перешел генерал авиации венесуелы, сейчас генералы армии введут переговоры с оппозицией, а на счет народа так народ устал от голода и нищеты про московского коррумпированного мадура, как пришел мадуро инфиляция поднялось до 300% и обесценил валюту, когда народ требует хлеба он на тв танцеует со своей женой и говорит танец лучшее решение всех проблем, и с какого бока народ должен его поддерживать? Его прогонят так ж как прогнали про московского коррупционера саргсяна, россия всегда поддерживает коррупционеров Хватит писать российскую пропаганду.

-2
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зап/части для ТНВД -
26.02.2019, 14:40
Карма: +87
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 137
Минусов: 50
Комментариев: 184

Гражданин

Зап/части ты похож на российского чиновника у которого спросили-"почему в россии такие плохие дороги, коррупция и криминал?" а российский чиновник отвечает-"во всем виноваты американцы проклятые"))) российская власть во всех своих бедах и ошибках винят сша, а что удобно главное российская власть не виновата)))

гражданина,ты сюда не ходи,ты сюда ходи: снег башка попадет---совсем плохо будет

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Marat Yunusov
26.02.2019, 15:10
Карма: -11
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 59
Комментариев: 43

Американцам дела нет до Путина. Не много ли он берет на себя?

-2
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Гражданин
26.02.2019, 15:20

Антифа это может российской пропаганде верит тупая лохушка, твоя власть обокрала своих ж пенсионеров так что ты здесь про соврамши пишешь, и ты скорее не антифа а настоящая рашнфа которые маршируют в москве

-2
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Не тот уровень
26.02.2019, 15:44

Первый заместитель целого помощника госсекретаря приехал. На его встречу нужно было отправить помощника нашего министра иностранных дел. Вернее помошника помошника.

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Гражданин
26.02.2019, 15:48

Запчастик иди крути свои гайки, все равно у тебя не хватит ума написать что нибудь по факту)))

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антифа
26.02.2019, 16:38

Гражданин

Антифа это может российской пропаганде верит тупая лохушка, твоя власть обокрала своих ж пенсионеров так что ты здесь про соврамши пишешь, и ты скорее не антифа а настоящая рашнфа которые маршируют в москве

Я родился и вырос во Фрунзе, у меня здесь похоронены два поколения предков, а сейчас уже есть внуки. а ты рано или поздно ответишь перед Всевышним за свой лживый и нечестивый язык.

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Баха
26.02.2019, 17:12

Бакиевы украли миллиарды, нам дают 5 миллионов и то Гуревича напрягли, а Максим в этот момент вышел сухим из воды. Амеры молодцы, просто нет слов и наши молодцы, еще и радуются этому. 

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Гражданин
26.02.2019, 17:44

Антифа, где я солгал? Не можешь ответить на мои факты? Хватить пустословить)))

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Dair Aydyraliev
26.02.2019, 17:49
Карма: +3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 3
Минусов: 0
Комментариев: 7

антифа

to Гражданин В настоящее время лживой госдеповской пропаганде верит лишь самый последний лох, даже из тех, ком платят. Если подавляющее большинство народа и , что немаловажно, армия,поддерживают своего законноизбранного президента в Колумбии - значит все не так, как нам пытаются представить янки. Да и в ЕС не все страны поддержали Гуайдо. Так что вы гражданин соврамши.

Причем тут Колумбия?Вы хотели сказать Венесуела?

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