На что еще пойдут американцы в преддверии приезда Путина?

Вчерашний приезд первого заместителя помощника Госсекретаря США Элис Уэллс и подписание соглашения о возврате 4,6 миллионов долларов без всякого сомнения связаны с предстоящим приездом президента РФ Владимира Путина в Кыргызстан. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился эксперт в области геополитики Мурат Бейшенов. По его словам, американцы всегда стараются играть на опережение.

- Я, конечно, не могу это категорично утверждать, но на 70 процентов убежден в своей правоте. Есть определенная закономерность. Как только намечаются какие-либо крупные мероприятия в рамках ОДКБ, СНГ и так далее, то американцы всегда начинали играть на опережение, идя нам навстречу в каких-либо вопросах. И наш пыл окончательно определиться с внешним вектором начинал спадать. Ведь сколько лет прошло, могли ведь и сразу отдать, но нет, американцы ждали подходящего случая. США - очень прагматичный народ, каждый доллар они потратят с выгодой, - отметил Бейшенов.

Приезд Владимира Путина в Кыргызстан, продолжил эксперт, будет очень значимым событием.

- Российский президент едет с пакетом предложений сотрудничества в различных областях, будь то экономика, энергетика, вооруженные силы и так далее. То, что это будет важное мероприятие, доказывает также тот факт, что наш президент Сооронбай Жээнбеков ранее летал в Санкт-Петербург (а позже и в Сочи - ред.), чтобы обсудить предстоящую встречу. Вот поэтому американцы так быстро среагировали. Не исключено, что до 30 марта они еще что-нибудь нам подкинут. Возможно даже спишут долги, - добавил Мурат Бейшенович.

Напомним, вчера Кыргызстан и США подписали соглашение о возврате 4,6 миллионов долларов, похищенных во времена режима Курманбека Бакиева. Церемония подписания документа состоялась в Министерстве финансов КР.

Соединенные Штаты Америки представляла первый заместитель помощника Государственного секретаря Элис Уэллс, Кыргызстан - министр финансов КР Бактыгуль Жеенбаева.