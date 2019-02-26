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В Кыргызстане оправдали мужчину, подозреваемого в причастности к ИГИЛ

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- Екатерина Улитина
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Ошский городской суд оправдал 35-летнего жителя Ноокатского района, которого правоохранительные органы подозревали в участии в боевых действиях на территории Сирии в составе запрещенной в Кыргызстане и в других странах террористической организации "Исламское государство". Информация опубликована на сайте Верховного суда КР.

По версии следствия, мужчина, воспользовавшись внешним сходством, получил форму Ф1 с данными своего родного брата. Потом вклеил в документ свою фотографию и получил паспорт с подложными сведениями (фотография его, а имя и другие данные брата). С этим паспортом он приехал в Бишкек и 10 марта 2016 выехал в Турцию, а потом пересек границу Сирии, где прошел подготовку в лагере террористов. В конце 2017 года мужчина решил бежать, но на границе его задержали турецкие власти и депортировали в Кыргызстан. В апреле 2018 года он прилетел в Бишкек, где был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В качестве доказательства следствие предоставило фотографии подсудимого, на которых он позировал с автоматом.

На суде подозреваемый заявил, что действительно поддался на уговоры своего двоюродного брата и решился отправиться в Сирию воевать против правительственных войск. Вместе с сыном и семьей родственника они прилетели в Стамбул, где поселились у знакомого. Там он передумал ехать на войну в Сирию и решил найти работу и остаться жить в Турции. Почти через два года его поймали турецкие власти и депортировали из страны из-за отсутствия документов.

Версию подозреваемого подтвердили его родственники. Они заявили, что за несколько дней до исчезновения он продал свой автомобиль, потом забрал деньги и без предупреждения уехал в неизвестном направлении.

Все свидетели (они являются родственниками или знакомыми подсудимого) заявили, что на фотографии с автоматом, которая есть в материале дела, изображен не подсудимый, а как раз таки его двоюродный брат, который внешне похож на него.

Ошский городской суд оправдал мужчину по статье 226-4 часть 2, которая предусматривает наказание от 8 до 12 лет за участие в вооруженных конфликтах на территории других государств или прохождение военной подготовки для террористической или экстремистской деятельности.

При этом суд назначил ему наказание сроком на 4 года за незаконное пересечение госграницы и использование фальшивых документов.

Будет ли обвинение обжаловать решение суда, неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/376938
Теги:
паспорт, приговор, суд, Турция, терроризм, Исламское государство, Кыргызстан
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Комментарии
мансур
26.02.2019, 17:30

Подозрительное решение суда. Человек поехал воевать в Игил и следствие установило, что он пересекал границу с Сирией. Что происходит с нашими судами?

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