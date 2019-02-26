Задержаны подлецы, укравшие у школьников технику

25 февраля 2019 года в ОВД Сокулукского района поступило сообщение по факту кражи в средней школе с. Комсомол Сокулукского района Чуйской области.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОВД Сокулукского района, где по приезду было установлено, что в ночь на 25 февраля текущего года неизвестные лица проникли в здание школы через окно и совершили кражу из кабинета руководителей и из учебных кабинетов. Похищены жидкокристаллические телевизоры различных марок в количестве 9 шт., ноутбуки марки "Леново" и "Самсунг" количестве 3шт., кроме того, злоумышленники, перед тем как скрыться, выдернули и забрали диски с камер видеонаблюдения. Материальный ущерб, причиненный общеобразовательному учебному заведению, только по предварительным данным превышает 250 тысяч сомов.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП. ОВД Сокулукского района проводит досудебное расследование по ст.200 (кража) УК Кыргызской Республики. Назначены необходимые экспертизы.

На раскрытие данного преступления был ориентирован весь личный состав сотрудников подразделений ГУВД Чуйской области. Оперативники СКМ и участковые инспектора провели все необходимые мероприятия, направленные на раскрытие кражи, совершенной в общеобразовательной школе.

Следственной службой ОВД Сокулукского района были даны следственные поручения оперативным службам. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками СКМ ОВД Сокулукского района недалеко от школы в камышах были найдены краденые вещи. В целях установления и задержания подозреваемых была устроена засада. Когда злоумышленники вернулись за украденной техникой, милиции задержали троих подозреваемых.

В ходе дальнейших оперативных мероприятий на территории г.Бишкек в квартире был задержан еще один подозреваемый, изъяты также вещественные доказательства.

Кража совершена группой лиц, задержанными оказались ранее судимые уроженцы Иссык-Кульской области 34-летний К.Э., 32-летний К.У., 22-летний К.Ж. и 31-летний А.А., уроженец Чуйской области, все они ныне проживают на территории г.Бишкек и Чуйской области. Задержанные водворены в ИВС. Начато досудебное производство.