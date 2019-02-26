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Возрождение проекта ВНК ГЭС все ближе?

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с председателем правления публичного акционерного общества "Русгидро" Николаем Шульгиновым.

В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в гидроэнергетической отрасли с учетом большого водно-энергетического потенциала Кыргызской Республики и планов по увеличению экспорта электроэнергии в страны региона.

Было отмечено, что нахождение эффективных путей сотрудничества в гидроэнергетической отрасли, предполагающих привлечение внешних инвестиций и взаимовыгодное урегулирование ситуации с Верхне-Нарынским каскадом ГЭС, будет соответствовать положительной динамике развития и укрепления стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что Кыргызская Республика заинтересована в эффективном сотрудничестве в сфере гидроэнергетики для ввода новых генерирующих мощностей и развитии экспортного потенциала отрасли.

Напомним, в конце марта в Кыргызстан с визитом прибудет российский президент Владимир Путин. Ранее Кыргызстан предложил России возобновить сотрудничество по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Информацию VB.KG подтвердили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.


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URL: https://www.vb.kg/376949
Теги:
визит, ГЭС, правительство, Россия, Кыргызстан, Владимир Путин, Мухамметкалый Абулгазиев, РусГидро
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Комментарии
Дастан
26.02.2019, 16:27

Это хороший новость, обновление сотрудничество ВНК, думаю когда завершится строительство ВНК люди не только будет обеспечены работой но и Электро энергия населения будет достаточно.

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Аналитик
26.02.2019, 16:38

Находить компромиссы нужно. Но с учетом защиты национальных интересов. В прошлый раз недалекое Атамбаевское правительство отдало Россиянам сразу 4- 8 участков для строительства. В итоге нет ни одного, а мы им еще и должны остались. В этот раз НЕ НАДО ОТДАВАТЬ МНОГО УЧАСТКОВ. ГДЕ ГАРАНТИИ ЧТО ОНИ ПОСТРОЯТ В ЭТОТ РАЗ?! НАДО ДАТЬ ОДИН УЧАСТОК, ПУСТЬ ПОСТРОЯТ, ЗАВЕРШАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО, И ЕСЛИ ВСЕ НОРМАЛЬНО ТАМ И ДРУГИЕ УЧАСТКИ МОЖНО ДАТЬ. Парралельно можно искать и других инвесторов, потому что у Россиян все равно кризис, и вряд ли они нам построят быстро. В ОБЩЕМ САМОЕ ГЛАВНОЕ НЕЛЬЗЯ ЗЕМЛИ РАЗДАВАТЬ ПОД ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ! ЗЕМЛЯ ПОСЛЕДНЕЕ ЧТО ОСТАЛОСЬ У НАС! НАДО ЭТИМ ДОРОЖИТЬ! 

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Данияр
26.02.2019, 17:10

Меня волнует лишь один вопрос! Как это Абу или кто-то еще додумались снова привлечь тех кто ничего нам не построил, да еще и в суд подал на нас же? Каким местом они думают? 

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мансур
26.02.2019, 17:26

Проект по ГЭСам провалился из-за изменившихся геополитических планов России. Рос. дипломаты сами признавали, что на данный момент проект не осуществим, ибо Сирия, Украина, Венесуэла, Иран. Перед нами пиар на пустом месте.  Даже если Россия и даст ещё раз надежду нашим чиновникам, проект станет долгостроем. Долгостроем в 100 лет.

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