Возрождение проекта ВНК ГЭС все ближе?

Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с председателем правления публичного акционерного общества "Русгидро" Николаем Шульгиновым.

В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в гидроэнергетической отрасли с учетом большого водно-энергетического потенциала Кыргызской Республики и планов по увеличению экспорта электроэнергии в страны региона.

Было отмечено, что нахождение эффективных путей сотрудничества в гидроэнергетической отрасли, предполагающих привлечение внешних инвестиций и взаимовыгодное урегулирование ситуации с Верхне-Нарынским каскадом ГЭС, будет соответствовать положительной динамике развития и укрепления стратегического сотрудничества между Кыргызской Республикой и Российской Федерацией.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что Кыргызская Республика заинтересована в эффективном сотрудничестве в сфере гидроэнергетики для ввода новых генерирующих мощностей и развитии экспортного потенциала отрасли.

Напомним, в конце марта в Кыргызстан с визитом прибудет российский президент Владимир Путин. Ранее Кыргызстан предложил России возобновить сотрудничество по проекту строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Информацию VB.KG подтвердили в Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования.