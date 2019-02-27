Генпрокуратура проверит законность покупки 2 джипов главой минздрава

На грант Всемирного банка планировалось обеспечить 64 больницы машинами скорой помощи, но вместо этого министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев в своем письме попросил международную организацию купить им 2 внедорожника. Об этом заявил в интервью радио "Марал" депутат Абдувахап Нурбаев.

По его словам, ранее для уточнения этого вопроса депутаты направляли соответствующий запрос во Всемирный банк.

- Комитет ЖК по международным делам, обороне и безопасности пришел к выводу, что эти средства были использованы не по назначению. Государству был нанесен ущерб на сумму в 100 тысяч долларов. Космосбек Чолпонбаев не имел никакого морального права покупать джипы. Мы дали поручение Генпрокуратуре изучить этот вопрос и дать свое заключение. Сейчас ждем результаты, - сказал народный избранник.

Напомним, в прошлом году в Боомском ущелье произошла авария, в результате которой пострадали 6 человек и 3-х летний ребенок. Приехала машина скорой помощи, и пользователей интернета возмутило ее состояние. Машина была очень старой, и внутри салона не было никакого медицинского оборудования. Ребенка просто положили на железный пол. В тот же день он умер в больнице.