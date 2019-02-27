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Сооронбай Жээнбеков сравнил бизнес с коровой

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- Екатерина Улитина
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Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на конференции "КР: Национальный диалог по региональному развитию", сравнил развитие бизнеса с уходом за коровой.

- Извините за такое сравнение, но развитие бизнеса похоже на уход за коровой. Чем больше заботы ей посвящать, тем больше она даст молока в будущем. Представители местных органов власти должны заботится о бизнесе, чтобы потом получать налоги в свой бюджет, - сказал глава республики.

Сооронбай Жээнбеков упрекнул акимов и других представителей МСУ, что они зачастую хотят получать выгоду от бизнесменов еще до того, как те запустят своё предприятие. Ещё одна проблема - бизнесмены порой годами не могут получить от местных чиновников разрешение на подключение к коммуникациям и инфраструктуре.

- Я знаю, что происходит в регионах. Я не раз убеждался, что многие проблемы могут быть решены на местах, но люди по пять лет не могут добиться ответа. Они приходят в центральный аппарат, к президенту, и я даю распоряжение разобраться в ситуации. Хотя решение было в полномочиях акима, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент предложил увеличить полномочия акимов, определить критерии оценки их работы, и строго спрашивать с каждого за их работу.


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URL: https://www.vb.kg/376959
Теги:
аким, бизнес, инвестиции, МСУ, президент, стратегия развития, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Малика
27.02.2019, 11:37

Действительности это так, любое существо нуждается заботу без этого ни как, государство должен заботится о своих бизнесменов, создать им благоприятное условия для расширение бизнеса, выйти на мировые рынки мира. 

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Жалоба модератору
Турсунбек
27.02.2019, 11:40

Президентибиз Кыргызстандын ичинде бар нерсе менен элдер коп конул бурган нерсе менен салыштырыптыр бул абдан туура эгер малды жакшылап карабасан бакбасан ал кайдан сут бермек эле. 

0
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Жалоба модератору
Жика
27.02.2019, 11:51

На сколько большая поддержка малому и среднему бизнесу настолько государству больше будет поступать деньги от налогов. В свою очередь Жээнбеков сравнил довольно таки хорошо, так как не будет должного ухода не будет и налогов, не будет развития инфраструктуры.

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Орка
27.02.2019, 11:56

Да для развития страны мы должны поддерживать инвесторов, в то время и внутренних инвесторов у нас очень много препятствие   со стороны народа и МСУ если мы не решим эту проблему у нас будет богатая страна и не будет развиваться экономика страны.  

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Жалоба модератору
Тунгуч
27.02.2019, 14:08

Одобряемссссссс....

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Жалоба модератору
Байсал
27.02.2019, 14:27

Есть мнение, что невидимая рука рынка - это то, что управляет рынком. Мнение спорное, но главенствующее. Так считается потому, что рынок не поддается контролю и вроде как работает сам по себе, как нечто независимое. В результате рынку надо подчиняться, под него надо подстраиваться. Я думаю глава государство как нам это и говорит надо подстраиваться.

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