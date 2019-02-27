Сооронбай Жээнбеков сравнил бизнес с коровой

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, выступая на конференции "КР: Национальный диалог по региональному развитию", сравнил развитие бизнеса с уходом за коровой.

- Извините за такое сравнение, но развитие бизнеса похоже на уход за коровой. Чем больше заботы ей посвящать, тем больше она даст молока в будущем. Представители местных органов власти должны заботится о бизнесе, чтобы потом получать налоги в свой бюджет, - сказал глава республики.

Сооронбай Жээнбеков упрекнул акимов и других представителей МСУ, что они зачастую хотят получать выгоду от бизнесменов еще до того, как те запустят своё предприятие. Ещё одна проблема - бизнесмены порой годами не могут получить от местных чиновников разрешение на подключение к коммуникациям и инфраструктуре.

- Я знаю, что происходит в регионах. Я не раз убеждался, что многие проблемы могут быть решены на местах, но люди по пять лет не могут добиться ответа. Они приходят в центральный аппарат, к президенту, и я даю распоряжение разобраться в ситуации. Хотя решение было в полномочиях акима, - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент предложил увеличить полномочия акимов, определить критерии оценки их работы, и строго спрашивать с каждого за их работу.