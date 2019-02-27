Школьники Кыргызстана в большой опасности?

Министерство образования и науки дало поручение районным и городским отделам образования организовать во всех школах родительские собрания относительно новой игры подростков в социальных сетях "Исчезни на 48 часов". Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе МОиН КР.

Также, по данным ведомства, поручено усилить совместную работу школ с инспекторами по делам несовершеннолетних по контролю за детьми в урочное время, провести разъяснительную работу среди учащихся.

Сетевая игра "Исчезни на 48 часов" опасна тем, что неизвестные организаторы ради получения каких-то баллов предлагают подросткам уйти из дома, отключить телефон и скрыться от всех на двое суток. Произойти за это время с несовершеннолетними может что угодно, так что простая шалость может обернуться трагедией. Да и какие переживания за эти 48 часов могут испытать родители "намеренно" пропавшего.

Игра из разряда гремевшего несколько лет назад "Синего кита", когда детям давалось задание сначала травмировать себя, а потом и вовсе совершать показательные самоубийства. "Исчезни на 48 часов" начала распространяться в России еще в 2017 году. Теперь она пришла и в Кыргызстан.

По условиям деструктивной игры побеждает тот, чьи родственники напишут больше всего объявлений в Соцсетях о поиске ребенка, а их перепостят другие. За обращение в милицию – дополнительные баллы.

Важно помнить и объяснить свои детям – победителей в этой игре нет.

По данным Минобраза, среди столичных школьников пока "исчезнувших" не было. Более подробную информацию о том, какие меры предпринимаются для защиты несовершеннолетних от разрушительной сетевой забавы, пообещали позже дать в ГУВД Бишкека.